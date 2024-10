Monden Averea lui Jack Nicholson. Actorul a dat lovitura cu un horror







Actorul, Jack Nicholson, este unul dintre cei mai bogați artiști de la Hollywood. Acesta a reușit să facă din actorie și nu numai, fabuloasa suma de 400 de milioane de dolari.

Filmul care l-a scos pe Jack Nicholson din anonimat

The Shining, ecranizarea horror-ului cu același nume al lui Stephen King, a fost filmul care l-a scos pe Nicholson din anonimat. În The Shining, portretizarea lui Nicholson a lui Jack Torrance, un scriitor, profesor și nou îngrijitor al hotelului Overlook, are o intensitate tulburătoare. Transformarea sa treptată dintr-un om obișnuit într-o figură a terorii este o adevărată artă pe care Nicholson a stăpânit-o.

Spre surprinderea și indignarea multor fani, Nicholson nu a fost nominalizat la premiul Oscar pentru acest rol. Cariera lui Nicholson include o multitudine de capodopere, cum ar fi Chinatown, The Passenger, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Broadcast News. Nu pot fi trecute cu vederea nici filme ca Batman, A Few Good Men, As Good as It Gets, The Departed și The Bucket List, considerat I capodoperă.

1,25 de milioane salariu pentru Shining

În momentul în care a fost distribuit în The Shining, Nicholson era deja un superstar de la Hollywood, motiv pentru care a raportat că a câștigat 1,25 milioane de dolari, salariu pentru acest rol. Acest lucru subliniază importanța sa în industrie la acea vreme. Nicholson a decis să se retragă din actorie în 2010. După o carieră de aproape șase decenii și 79 de proiecte.

În vârful carierei sale, a câștigat între 12 și 20 de milioane de dolari pe film. Iar acest lucru l-a făcut să fie unul dintre cei mai bine plătiți actori ai generației sale. Nicholson a acumulat o valoare netă de 400 de milioane de dolari în timpul său ca actor. Acst lucru l-a plasat printre cei mai bogați artiști de acest fel din lume.