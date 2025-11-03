Metoda ieftină care reduce facturile la energie: secretul ascuns în spatele caloriferelor

Pe fondul creșterii constante a prețurilor la energie, tot mai mulți oameni caută soluții simple și accesibile pentru a-și eficientiza consumul de căldură. O metodă surprinzător de eficientă vine din partea expertului în sisteme de încălzire Mark McShane, de la Boiler Cover UK.

Specialiștii în eficiență energetică susțin că acest truc ajută la redirecționarea căldurii către interiorul camerei, în loc să fie absorbită de peretele rece. În practică, o folie reflectorizantă, care poate fi cumpărată din magazinele de bricolaj la prețuri modice, reduce pierderile de energie și crește temperatura din locuință cu până la 1–2 grade Celsius.

Deși pare o soluție minoră, efectul devine vizibil pe termen lung. Facturile pot scădea cu 5–10%, mai ales în apartamentele vechi, unde pereții exteriori nu au izolație termică. Instalarea este rapidă: folia se taie la dimensiunea radiatorului și se fixează cu bandă adezivă sau sistem magnetic, fără a necesita un specialist.

Un detaliu tehnic important este alegerea materialului potrivit. Se recomandă foliile reflectorizante cu strat de izolație din spumă sau polietilenă, care au o eficiență mai mare decât cele metalice simple. Astfel, cu o investiție de doar câțiva lei și câteva minute de lucru, oricine poate transforma un truc casnic într-o metodă practică de economisire a energiei pe timpul iernii.

Un sfat ingenios pentru gospodării face valuri pe internet: folosirea pachetelor goale de chipsuri în spatele caloriferului poate îmbunătăți eficiența încălzirii locuinței. Potrivit specialistului în sisteme de încălzire Mark McShane, de la Boiler Cover UK, această metodă simplă poate reduce timpul în care este nevoie să mențineți centrala pornită, contribuind implicit la scăderea facturilor.

„Prin plasarea unui material reflectorizant, cum ar fi ambalajul lucios al unui pachet de chipsuri, în spatele caloriferului, căldura este redirecționată spre interiorul camerei, în loc să se piardă prin pereți. Este o soluție ușor de aplicat și foarte rentabilă”, explică McShane.

Pentru a pune în practică acest truc, tot ce trebuie să faceți este să tăiați pachetul de chipsuri astfel încât să devină o suprafață plană, să îl curățați bine și să îl fixați pe peretele din spatele caloriferului cu bandă dublu adezivă.

Suprafața reflectorizantă a ambalajului va trimite o parte mai mare din căldură înapoi în cameră, ajutând la menținerea unei temperaturi plăcute fără a crește consumul de energie. Metoda este comparabilă cu folosirea foliei de aluminiu sau a panourilor speciale reflectorizante, dar este mult mai ieftină și la îndemâna oricui.

Expertul britanic în economisirea banilor, Martin Lewis, le-a oferit cetățenilor un nou sfat practic pentru a menține locuințele calde și pentru a reduce costurile cu energia. În podcastul difuzat de BBC, Lewis a explicat că folosirea unor panouri reflectorizante în spatele caloriferelor poate împiedica pierderea căldurii prin pereți, redirecționând-o înapoi în cameră.

„Panourile reflectorizante sunt o soluție simplă, dar eficientă”, a precizat el. „Aceste foi de material special trebuie aplicate în spatele radiatoarelor montate pe pereții exteriori, pentru a preveni disiparea căldurii. Dacă nu doriți să investiți în astfel de panouri, puteți folosi chiar și folie de aluminiu, deși nu oferă aceeași eficiență.”

Lewis a venit și cu alte recomandări pentru optimizarea consumului de energie. El a sfătuit proprietarii să oprească caloriferele din camerele nefolosite pentru a evita risipa de căldură și a sugerat reglarea debitului centralei termice, o ajustare care, potrivit expertului, poate scădea costurile la gaz cu peste 9%, fără a afecta confortul termic.