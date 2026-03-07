Social

Metaloglobus și UTA Arad au remizat în etapa a 30-a din Superligă

Metaloglobus și UTA Arad au remizat în etapa a 30-a din Superligă
Metaloglobus București și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată sâmbătă în etapa a 30-a din Superliga României.

Meciul s-a jucat pe terenul formației bucureștene și a fost marcat de patru goluri și mai multe schimbări de situație pe tabela de marcaj.

Pentru Metaloglobus, partida a reprezentat și primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnică.

Gazdele au deschis scorul rapid

Echipa din București a început mai bine partida și a reușit să deschidă scorul încă din minutul 9.

Golul a fost marcat de Robert Bădescu, care a finalizat o acțiune ofensivă a gazdelor și a adus avantajul pentru Metaloglobus.

După deschiderea scorului, partida a continuat într-un ritm echilibrat, iar oaspeții au încercat să revină pe tabelă înainte de pauză.

Metaloglobus

Metaloglobus. Sursă foto: Facebook

UTA a egalat înainte de pauză

Egalarea a venit în minutul 44, când Hakim Abdallah a înscris pentru UTA Arad.

Atacantul a marcat cu o lovitură de cap, stabilind scorul de 1-1 înainte de intrarea la vestiare.

Golul a readus echilibrul pe tabelă după o primă repriză în care ambele echipe au avut perioade bune de joc.

Arădenii au trecut în avantaj în repriza a doua

În repriza secundă, echipa pregătită de Adrian Mihalcea a reușit să întoarcă rezultatul.

În minutul 62, Marius Coman a înscris pentru UTA Arad, profitând de o centrare venită de la Purece.

Golul a adus pentru prima dată avantajul oaspeților în acest meci.

Metaloglobus a restabilit egalitatea

Gazdele nu au cedat și au reușit să revină pe tabelă zece minute mai târziu.

În minutul 72, Daniel Popa a marcat pentru Metaloglobus și a stabilit scorul final al partidei, 2-2.

În finalul jocului nu s-au mai înregistrat ocazii importante, iar cele două echipe au împărțit punctele.

Situația din clasament după etapa a 30-a

După acest rezultat, UTA Arad ocupă locul 8 în clasament, cu 43 de puncte.

Metaloglobus rămâne pe ultima poziție a clasamentului, cu 12 puncte.

Echipele de start

Metaloglobus București: Gavrilaș – Țîrlea, A. Camara, R. Bădescu, A. Sava – Sabater (Toutou 83), Bruno Carvalho – D. Irimia (Ghimfuș 65), Purece (Visic 79), Zakir (Abbey 65) – Huiban (D. Popa 65). Antrenor: Florin Bratu.

UTA Arad: Gorcea – Țuțu (Țăroi 79), Poulolo (Benga 86), Pospelov, Alomerovic – F. Iacob, Hrezdac (Van Durmen 46), L. Mihai (Ov. Popescu 79), Tzionis (Padula 86) – M. Coman, Hakim Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Arbitraj

Arbitru central: Vlad Baban. Arbitri asistenți: Florian Vișan și Cosmin Vatamanu. Arbitri VAR: Adrian Cojocaru și Sebastian Gheorghe.

