Metaloglobus, învinsă în Bănie printr-un autogol. Universitatea Craiova, pe primul loc în Superligă

Universitatea Craiova s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 în fața formației Metaloglobus, în etapa a 29-a din Superligă. Meciul a fost decis de un autogol în repriza secundă, după ce bucureștenii au condus încă din primele minute. Partida din Bănie a început cu o surpriză, oaspeții reușind să deschidă scorul foarte devreme.

Metaloglobus a punctat în minutul trei, când Purece a finalizat cu un șut de la distanță, în urma unei faze bine construite. La scurt timp, în minutul opt, Huiban a fost aproape de a dubla avantajul, însă portarul Popescu a intervenit salvator. De partea cealaltă, oltenii au reacționat prin Screciu, în minutul 15, dar fără efect pe tabelă. Înainte de pauză, Gabriel Dumitru a mai ratat o oportunitate importantă pentru bucureșteni, astfel că la cabine s-a intrat cu avantaj minim pentru „lanterna roșie”.

După reluarea jocului, Craiova a reușit să restabilească egalitatea. În minutul 49, Adrian Rus a înscris cu o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Mekvabishvili. Formația pregătită de Filipe Coelho a forțat apoi desprinderea, iar golul decisiv a venit în minutul 79. Bancu a centrat în careu, iar Omar Pasagic, încercând să respingă, a deviat mingea în propria poartă. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, într-un meci în care prestația alb-albaștrilor nu a fost la cel mai înalt nivel.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova ajunge la 59 de puncte și ocupă prima poziție în clasament, cu șapte puncte peste Dinamo și Rapid, clasate pe locurile doi și trei. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, cu doar 11 puncte, după a 22-a înfrângere a sezonului.

Universitatea Craiova și Metaloglobus București au început partida cu formule echilibrate, fiecare antrenor mizând pe un nucleu stabil și pe soluții de pe bancă pentru a schimba ritmul jocului. Formația din Bănie l-a avut între buturi pe L. Popescu, în timp ce linia defensivă a fost alcătuită din Ad. Rus, Stevanovic și Screciu. La mijloc, Samuel Teles, T. Băluţă, D. Matei, Mekvabishvili și Bancu au asigurat echilibrul, iar în ofensivă au fost trimiși Etim și Nsimba. Pe parcurs, au intervenit mai multe modificări, printre care introducerile lui Romanchuk, Carlos Mora, Baiaram sau Al-Hamlawi, semn că stafful tehnic a căutat permanent prospețime și soluții suplimentare în compartimentele cheie.

De cealaltă parte, Metaloglobus a început cu Gavrilaş în poartă și o linie de fund formată din Ţîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu și Pasagic. La mijloc au evoluat Al. Irimia, Purece, Sabater și Zakir, în timp ce în atac au fost trimiși Visic și Huiban. Pe parcursul confruntării, antrenorul Mihai Teja a operat mai multe schimbări, apelând la D. Irimia, Ghimfuş, D. Popa sau Toutou, în încercarea de a aduce un plus de dinamism și claritate în jocul ofensiv.

Partida a fost una disputată și din punct de vedere disciplinar. D. Matei a fost avertizat în minutul 75 pentru Universitatea Craiova, în timp ce Al. Irimia a văzut cartonașul galben în minutul 25 pentru Metaloglobus. La centru s-a aflat Andrei Moroiţă, ajutat la cele două linii de Romică Bîrdeş și Marius Bobe, iar în camera VAR au fost delegați Iulian Călin și Claudiu Marcu, brigada asigurând buna desfășurare a confruntării.