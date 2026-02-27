Toate detaliile legate de contractul lui George Pușcaș la Dinamo. Ce bonus primește atacantul dacă roș-albii iau titlul

George Pușcaș a semnat cu Dinamo un contract valabil până în iunie 2027. Atacantul va avea un salariu progresiv, bonusuri pentru performanțe și procente importante dintr-un eventual transfer în străinătate, relatează prosport.ro.

Transferul lui George Pușcaș la Dinamo aduce în prim-plan detaliile financiare ale unei înțelegeri care se întinde pe un an și jumătate. Atacantul, care va împlini 30 de ani pe 8 aprilie, a ales să joace pentru prima dată în carieră în România, după o perioadă petrecută exclusiv în străinătate.

Contractul este valabil până la 30 iunie 2027. În acest moment, jucătorul nu este disponibil din cauza unei pubalgii, însă oficialii clubului așteaptă debutul său în tricoul alb-roșu.

Înțelegerea prevede un salariu diferențiat în funcție de sezon. Pentru lunile rămase din actuala stagiune, Pușcaș va încasa 15.000 de euro pe lună. În sezonul următor, remunerația sa va urca la 20.000 de euro lunar.

Pentru anul competițional 2026-2027 există o clauză suplimentară. Dacă Dinamo reușește calificarea în grupa Ligii Campionilor, atacantul va primi 22.500 de euro pe lună. Astfel, venitul său fix poate crește în funcție de performanțele echipei.

Pe lângă salariul fix, acordul include bonusuri legate direct de randamentul ofensiv. George Pușcaș are prevăzut un bonus de 1.000 de euro pentru fiecare gol marcat. Plata nu se face însă după fiecare reușită, ci la atingerea unor praguri de câte cinci goluri.

Astfel, după cinci goluri marcate, atacantul încasează 5.000 de euro. La zece reușite, suma totală ajunge la 10.000 de euro, iar mecanismul se aplică în continuare la fiecare nou set de cinci goluri.

Contractul mai prevede și un bonus colectiv. În cazul în care Dinamo câștigă titlul de campioană, Pușcaș va primi 10.000 de euro.

Atacantul a semnat din postura de jucător liber de contract și nu a beneficiat de o primă la semnătură. În schimb, înțelegerea include o clauză referitoare la un eventual transfer în afara României.

Dacă Dinamo îl va ceda în străinătate pentru suma de 500.000 de euro, jucătorul va primi 25% din valoarea transferului, adică 125.000 de euro. Procentul poate crește în funcție de suma obținută de club, ajungând până la 50% din cuantumul încasat.