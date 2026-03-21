Sport

Metaloglobus a câștigat la limită cu Petrolul, după un penalty decisiv

Comentează știrea
Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Metaloglobus București a obținut o victorie importantă sâmbătă, pe teren propriu, în fața formației Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-un meci disputat în cadrul etapei a doua din play-out-ul Superligii, potrivit superliga.ro.

Metaloglobus București a învins Petrolul Ploiești

Partida a început într-un ritm alert, cu ocazii la ambele porți încă din prima parte a reprizei întâi. Oaspeții au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 22, când Gavrilaș a intervenit decisiv la o deviere periculoasă semnată de Rareș Pop. Replica gazdelor a venit imediat, însă Abbey a irosit o șansă importantă în minutul 23, trimițând mingea pe lângă poartă dintr-o poziție favorabilă.

Finalul primei reprize a adus o nouă situație tensionată în careul gazdelor, când Grozav a fost foarte aproape de a devia mingea în propria poartă în minutul 45, însă tabela a rămas neschimbată la pauză, 0-0.

După reluare, jocul a continuat echilibrat, cu faze disputate la mijlocul terenului și puține spații oferite de ambele defensive. Metaloglobus a ratat o oportunitate importantă în minutul 68 prin Sabater, care nu a reușit să finalizeze dintr-o poziție bună.

Momentul decisiv al partidei

Momentul decisiv al partidei a venit în minutul 74, când arbitrul Iulian Călin a acordat penalty pentru gazde, după un henț comis de Boțogan în interiorul suprafeței de pedeapsă. Decizia a fost validată în urma consultării sistemului VAR, iar Iulian Călin a indicat punctul cu var fără ezitare.

Sursa foto: FC Petrolul Ploiești/Facebook

Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Purece, care a trimis mingea în plasă și a adus avantajul decisiv pentru echipa antrenată de Florin Bratu. Până la final, Metaloglobus București a gestionat bine avantajul, în timp ce Petrolul a încercat să revină pe tabelă, dar fără succes.

Metaloglobus tot se află pe ultima poziție

În ultimele minute, oaspeții au forțat egalarea, însă organizarea defensivă a gazdelor a rezistat presiunii. Schimbările efectuate de ambii antrenori nu au mai influențat decisiv desfășurarea scorului, iar fluierul final a consfințit victoria la limită a bucureștenilor.

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești rămâne cu 16 puncte și ocupă locul 7 în clasamentul din play-out, în timp ce Metaloglobus ajunge la 10 puncte, însă continuă să se afle pe ultima poziție, într-o luptă dificilă pentru evitarea retrogradării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale