Metalele prețioase revin în forță. Aurul și argintul stabilesc noi recorduri istorice

Piaţa metalelor preţioase a înregistrat începutul de săptămână cu mişcări semnificative, aurul şi argintul marcând niveluri record atât pe segmentul futures, cât şi pe piaţa spot.

Tendinţa reflectă o reorientare a investitorilor către active considerate de refugiu, în condiţiile în care perspectivele economice pentru anul viitor rămân incerte, iar volatilitatea din alte clase de active persistă.

Contractele futures pe aur au urcat luni până la un maxim istoric de 4.477,7 dolari pe uncie, pentru ca ulterior să se stabilizeze în jurul valorii de 4.472,50 dolari pe uncie.

Pe piaţa spot, aurul a înregistrat o creştere de 2,29%, ajungând la 4.437,16 dolari pe uncie. De la începutul anului, preţul aurului a avansat cu aproape 70%, conform datelor citate de CNBC.

Creşterea accelerată a aurului a fost observată pe parcursul întregului an, metalul stabilind succesiv noi recorduri, într-un context în care activele considerate mai riscante au pierdut din atractivitate.

Aurul este perceput în mod tradiţional drept un activ de refugiu în perioade de tensiuni economice sau geopolitice, iar această caracteristică pare să fi fost din nou valorizată de investitori.

Evoluţia pozitivă nu s-a limitat la aur. Argintul a înregistrat, la rândul său, niveluri record. Preţul argintului futures a atins 68,96 dolari pe uncie, în timp ce argintul spot s-a tranzacţionat în jurul valorii de 68,98 dolari pe uncie.

De la începutul anului, preţurile argintului au crescut cu aproximativ 128%, potrivit informaţiilor disponibile.

Această dinamică indică o corelare puternică între cele două metale preţioase, investitorii urmând o strategie similară de diversificare şi protecţie a portofoliilor în faţa riscurilor macroeconomice.

Impact asupra companiilor miniere

Creşterea preţurilor metalelor preţioase s-a reflectat şi în evoluţia acţiunilor companiilor din sectorul minier. În Statele Unite, titlurile companiilor miniere de aur şi argint listate la bursă au înregistrat aprecieri.

Gold and silver prices soar to new highs as the yellow metal 'reemerges' as a hedge https://t.co/vEDw1z8v6y — CNBC (@CNBC) December 22, 2025

Fondul iShares MSCI Global Gold Miners ETF a crescut cu aproape 2,7%, potrivit CNBC.

Această evoluţie sugerează un interes sporit al investitorilor pentru expunerea indirectă la metalele preţioase, prin intermediul companiilor care activează în domeniul extracţiei.

Evoluţia pieţei are loc după ce investitorii au primit reducerea dobânzii de către Federal Reserve, anunţată pe 10 decembrie, şi pe fondul revenirii optimismului în sectorul acţiunilor din inteligenţa artificială.

Cu toate acestea, incertitudinile legate de perspectivele economice pentru anul viitor par să fi determinat o repoziţionare defensivă a investitorilor la nivel global.

Matthew McLennan, şeful echipei globale de investiţii value la First Eagle Investments, a declarat că, în contextul deficitelor fiscale ridicate din SUA, Marea Britanie şi Europa, dar şi din Japonia şi China, „valoarea monetară a aurului a reapărut”.

El a precizat:

„Valoarea aurului ca potenţial instrument de protecţie monetară a reapărut. Aurul a trecut de la a fi subevaluat faţă de activele nominale utilizate ca protecţie, la o evaluare mai raţională”.

Investitorii urmăresc, de asemenea, competiţia pentru desemnarea viitorului preşedinte al Rezervei Federale, într-un context în care independenţa şi credibilitatea băncii centrale sunt intens discutate.

„Ceea ce ne preocupă în mod special este credibilitatea fiscală pe termen lung a Statelor Unite”, a adăugat McLennan, subliniind că aceasta este o condiţie esenţială pentru funcţionarea unei bănci centrale independente.