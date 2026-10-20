Messi, record inedit: șase specii au fost botezate în onoarea sa

Lionel Messi a stabilit un record neobișnuit, fără să urmărească acest lucru, potrivit Goal.com. Șase specii de animale, plante sau alte organisme poartă nume inspirate de fotbalistul argentinian, după ce o nouă plantă descoperită în Peru a fost botezată „Salvia messii”.

Astfel, starul cu opt trofee Balonul de Aur îl depășește pe Diego Maradona, în onoarea căruia au fost denumite patru specii.

Noua specie vegetală a fost identificată în Anzii Cordilieri, lanțul muntos care traversează mai multe țări sud-americane, inclusiv Peru și Argentina. Potrivit studiului citat, planta este amenințată cu dispariția din cauza schimbărilor climatice și a incendiilor.

Denumirea „Salvia messii” se traduce prin „salvia lui Messi”. Florile plantei au nuanțe de albastru deschis și alb, culori care amintesc de tricoul echipei naționale a Argentinei, cunoscută drept „Albiceleste”.

Numele a fost ales în conformitate cu regulile internaționale de nomenclatură botanică. Litera „i” adăugată numelui de familie indică faptul că denumirea reprezintă un omagiu adus fotbalistului.

Cercetarea a fost realizată de Paul Gonzales, cercetător peruvian de la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Naționale San Marcos, alături de cercetătorul argentinian Rolando Uria și biologul Jean Capcha-Ramos.

Planta se alătură unei liste care cuprinde deja cinci specii denumite în onoarea lui Messi. Printre acestea se numără șopârla „Liolaemus messii”, păianjenul „Acanthogonatus messii”, fosila de condor „Vultur messii”, nevertebratul marin „Discinisca messii” și ciuperca „Cercopemyces messii”.

Recordul este unul aparte pentru un sportiv, deoarece numele fotbaliștilor ajung rareori să fie asociate cu atât de multe specii din lumea naturală. În cazul lui Messi, omagiile provin din domenii diferite ale cercetării, de la zoologie și paleontologie până la botanică.

Prin apariția noii plante, argentinianul se distanțează de Diego Maradona în acest clasament neoficial. Maradona are patru specii care îi poartă numele, potrivit informațiilor prezentate.