Plantele decorative din locuință pot reprezenta un pericol pentru pisici, iar unele dintre cele mai populare specii, precum crinii, ficusul, aloe vera, pothos sau dieffenbachia, pot provoca intoxicații dacă sunt mestecate sau ingerate, potrivit ASPCA. Riscul diferă în funcție de plantă și de cantitatea consumată, însă în anumite cazuri chiar și o expunere redusă poate necesita intervenție veterinară de urgență.

Medicii veterinari atrag atenția în special asupra crinilor adevărați, care pot provoca insuficiență renală acută la pisici. Alte plante ornamentale pot determina iritații ale cavității bucale, vărsături, diaree sau tulburări neurologice. Proprietarii trebuie să știe ce specii au în locuință și să le țină departe de animalele de companie.

Crinii din genurile Lilium și Hemerocallis sunt considerați extrem de toxici pentru pisici. Toate părțile plantei pot reprezenta un pericol: florile, frunzele, tulpinile și polenul. Inclusiv apa din vază poate deveni o sursă de expunere.

Potrivit Merck Veterinary Manual, ingestia poate afecta grav rinichii și poate duce la insuficiență renală acută. Primele manifestări pot include vărsături, salivare excesivă, lipsa poftei de mâncare și letargie.

O particularitate importantă este că simptomele inițiale pot apărea în primele ore, în timp ce afectarea renală poate evolua ulterior. Intervenția veterinară rapidă este esențială, iar proprietarii nu trebuie să aștepte apariția semnelor de boală.

Printre plantele ornamentale întâlnite frecvent în locuințe se numără mai multe specii care pot provoca reacții toxice la feline.

1. Pothos (Epipremnum aureum)

Cunoscută și sub numele de iedera diavolului, această plantă este apreciată pentru frunzele sale decorative și pentru întreținerea relativ ușoară. Conține cristale insolubile de oxalat de calciu, care pot provoca iritații la nivelul gurii și al tubului digestiv. Pisica poate prezenta salivare abundentă, vărsături și dificultăți la înghițire.

2. Dieffenbachia

Este o plantă decorativă întâlnită în numeroase locuințe. Dacă este mestecată, cristalele de oxalat de calciu pot produce durere și inflamație la nivelul gurii, limbii și gâtului. În cazurile mai severe, umflarea țesuturilor poate afecta respirația.

3. Monstera deliciosa

Cunoscută pentru frunzele sale mari, perforate, monstera face parte din categoria plantelor care conțin cristale de oxalat de calciu. Ingerarea poate provoca iritații orale, salivare excesivă, vărsături și dificultăți la înghițire.

4. Aloe vera

Deși este apreciată pentru proprietățile sale în îngrijirea pielii, aloe vera este toxică pentru pisici. Ingerarea poate provoca vărsături, diaree și letargie.

5. Dracaena

Cunoscută și sub denumirea de arborele dragonului, dracaena conține substanțe care pot provoca vărsături, lipsa poftei de mâncare și slăbiciune. La pisici pot apărea și pupile dilatate, salivare excesivă sau tulburări de coordonare.

6. Crinul păcii (Spathiphyllum)

Deși poartă denumirea de crin, această plantă nu face parte din categoria crinilor adevărați, extrem de periculoși pentru pisici. Conține cristale de oxalat de calciu care pot irita gura și tubul digestiv, provocând durere, salivare și vărsături.

7. Palmierul sago (Cycas revoluta)

Este una dintre plantele ornamentale cu cel mai ridicat nivel de toxicitate. Conține cicasină, o substanță care poate provoca leziuni hepatice grave și insuficiență hepatică. Toate părțile plantei sunt toxice, însă semințele prezintă o concentrație deosebit de ridicată a substanțelor periculoase.

8. Kalanchoe

Această plantă cu flori decorative poate provoca vărsături și diaree. În cazurile mai grave, intoxicația poate afecta ritmul cardiac.

9. Cyclamen

Cultivată frecvent pentru florile sale, ciclamenul conține substanțe toxice, în special în tuberculi. Ingerarea poate provoca tulburări digestive severe, iar expunerile importante pot avea consecințe grave.

10. Ficusul

Unele specii de ficus, inclusiv Ficus benjamina, pot provoca iritații digestive și cutanate. Seva plantei poate determina reacții neplăcute dacă intră în contact cu pielea sau mucoasele.

Manifestările depind de substanțele toxice din plantă și de cantitatea ingerată. Printre semnele care trebuie urmărite se numără:

salivarea excesivă;

vărsăturile și diareea;

lipsa poftei de mâncare;

apatia și slăbiciunea;

iritațiile sau umflarea gurii;

dificultățile la înghițire;

pupilele dilatate;

tulburările de coordonare.

În cazul crinilor adevărați, afectarea rinichilor poate evolua chiar dacă primele simptome par ușoare. În cazul palmierului sago, pericolul major este reprezentat de afectarea ficatului.

Dacă există suspiciunea că pisica a ingerat o plantă periculoasă, proprietarul trebuie să contacteze imediat un medic veterinar, chiar dacă animalul nu prezintă încă simptome.

Este recomandat să păstreze o fotografie sau o mostră din plantă, pentru identificarea speciei și alegerea tratamentului potrivit. Nu trebuie provocate vărsături și nu trebuie administrate medicamente sau remedii casnice fără indicația medicului veterinar.

În cazul contactului cu un crin adevărat, situația trebuie tratată ca o urgență medicală. Amânarea consultației poate reduce șansele de recuperare, mai ales dacă au început să apară semnele afectării renale.

Există și plante decorative considerate netoxice pentru pisici. Printre acestea se numără orhideele din genul Phalaenopsis, planta păianjen (Chlorophytum comosum), calathea și feriga Boston (Nephrolepis exaltata).

Chiar și în cazul plantelor considerate sigure, consumul unor cantități mari de material vegetal poate provoca tulburări digestive. De aceea, este recomandată limitarea accesului pisicii la ghivece.