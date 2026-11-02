Plantele de apartament au nevoie de lumină, apă și îngrijire regulată pentru a se dezvolta sănătos. Un detaliu adesea trecut cu vederea este praful care se depune pe frunze. Deși poate părea doar o problemă estetică, acesta poate împiedica plantele să beneficieze eficient de lumina necesară creșterii, potrivit BBC.

Curățarea frunzelor este o operațiune simplă, care nu necesită produse speciale și poate fi inclusă cu ușurință în rutina de îngrijire a plantelor.

Frunzele captează lumina necesară fotosintezei, proces prin care plantele își produc substanțele nutritive. Atunci când praful se acumulează pe suprafața lor, lumina poate ajunge mai greu la țesuturile frunzei.

Efectul depinde de cantitatea de praf, de tipul plantei și de condițiile în care aceasta este ținută. De aceea, ștergerea periodică a frunzelor poate contribui la menținerea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea plantelor de interior.

Pentru majoritatea plantelor cu frunze netede și rezistente, poți folosi o lavetă moale, umezită cu apă la temperatura camerei. Șterge delicat fiecare frunză, fără să apeși prea tare și fără să tragi de tulpini.

La plantele cu frunze mici, poți folosi un jet foarte fin de apă, dacă specia permite această metodă. Lasă apoi planta să se scurgă bine și evită să o expui imediat la soare puternic cât timp frunzele sunt ude.

Plantele cu frunze catifelate, precum violeta africană, necesită mai multă atenție. Acestea nu trebuie curățate prin frecare sau udate în același mod ca plantele cu frunze lucioase.

Nu există un interval fix potrivit pentru toate plantele. Frecvența depinde de cantitatea de praf din locuință, de amplasarea ghivecelor și de tipul frunzelor.

Verifică plantele periodic și curăță-le atunci când observi depuneri vizibile. Nu este nevoie să folosești soluții de lustruire sau produse chimice pentru ca frunzele să arate bine.

Un obicei simplu poate face diferența: frunzele curate permit plantei să beneficieze mai bine de lumină și te ajută să observi din timp eventualele pete, dăunători sau semne de deteriorare.