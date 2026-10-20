O pisică ce zgârie ușa dormitorului în toiul nopții poate întrerupe somnul întregii familii, însă comportamentul poate fi corectat printr-o rutină consecventă, joacă și redirecționarea atenției către obiecte potrivite, potrivit VCA Veterinary Problems.

Medicii veterinari recomandă identificarea motivului pentru care animalul zgârie ușa și evitarea pedepselor, care pot amplifica stresul fără să rezolve problema.

Pisicile pot zgâria ușa pentru a obține acces într-o cameră, pentru a atrage atenția sau pentru că au energie neconsumată. În alte situații, zgâriatul este o manifestare firească a instinctului de marcare a teritoriului.

Pentru a opri obiceiul, este important ca stăpânul să răspundă consecvent nevoilor animalului, fără să transforme zgâriatul într-o metodă eficientă de a obține atenție.

Pisicile sunt, în mod natural, mai active în apropierea zorilor și a amurgului. Cele tinere, cele care petrec mult timp singure sau cele care nu beneficiază de suficientă stimulare în timpul zilei pot deveni active tocmai atunci când oamenii se pregătesc de somn.

Un alt motiv poate fi asocierea dintre zgâriat și reacția stăpânului. Dacă ușa se deschide, pisica primește mâncare sau cineva se ridică să o mângâie de fiecare dată când zgârie, animalul poate învăța că acest comportament îi aduce rezultatul dorit. <sup>1</sup>

Organizează o sesiune de joacă interactivă înainte de ora de somn. Folosește o undiță pentru pisici, o jucărie pe care să o urmărească sau alte obiecte sigure care îi stimulează instinctul de vânătoare.

Este util să incluzi și momente de joacă pe parcursul zilei, nu doar seara. Jucăriile interactive și activitățile care îi permit să exploreze pot reduce plictiseala și pot contribui la un program mai echilibrat.

După joacă, poți oferi masa obișnuită de seară, adaptată programului alimentar al pisicii. Această succesiune poate ajuta la stabilirea unei rutine previzibile înainte de culcare.

Nu este realist să te aștepți ca o pisică să renunțe complet la zgâriat. Acesta este un comportament normal, important pentru întreținerea ghearelor, întinderea corpului și marcarea teritoriului.

Soluția este să îi oferi o alternativă potrivită. Așază lângă ușa vizată un stâlp stabil sau un carton special pentru zgâriat. Dacă preferă să zgârie suprafețe verticale, alege un suport vertical; dacă preferă covoarele, încearcă unul orizontal.

Recompensează pisica atunci când folosește suportul: oferă-i o gustare adecvată, laud-o sau implic-o într-un joc scurt. Poți proteja temporar ușa cu o folie de protecție rezistentă la zgârieturi, astfel încât să limitezi deteriorarea în timp ce schimbi obiceiul.

Dacă ai verificat că pisica are apă, acces la litieră, un loc confortabil de odihnă și tot ce îi trebuie, evită să deschizi ușa sau să îi oferi atenție imediat după ce începe să zgârie.

Reacțiile repetate pot întări comportamentul, chiar dacă intenția ta este doar să o liniștești. Important este să păstrezi aceeași regulă în fiecare noapte. Dacă uneori ignori zgâriatul, iar alteori deschizi ușa după câteva minute, pisica poate continua să încerce.

Nu țipa la animal, nu îl speria și nu îl stropi cu apă. Pedepsele pot provoca teamă și stres, fără să îl învețe unde este permis să zgârie.

Dacă pisica nu poate dormi în dormitor, pregătește-i o zonă liniștită în altă cameră. Aceasta trebuie să aibă apă proaspătă, litieră curată, un culcuș confortabil, un suport de zgâriat și câteva jucării sigure.

Nu o izola într-un spațiu periculos sau lipsit de resurse. Scopul este să îi oferi un mediu în care să se simtă în siguranță și să aibă activități potrivite în timpul nopții.

Dacă se trezește foarte devreme pentru mâncare, un distribuitor automat programabil poate fi o soluție, cu condiția să fie adaptat necesarului alimentar și programului stabilit pentru animal.

Dacă pisica a început brusc să zgârie ușa noaptea, dacă mieună neobișnuit de mult sau dacă apar schimbări ale apetitului, setei, folosirii litierei ori mobilității, este indicat un consult veterinar.

O schimbare de comportament poate avea și cauze medicale, nu doar comportamentale.