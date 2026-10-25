Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti afirmă, într-un mesaj transmis de Ziua Armatei Române, că militarii americani şi români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al NATO şi subliniază faptul că împreună suntem mai puternici.

Reprezentanții misiunii diplomatice au transmis public aprecierile pentru militarii români, evidențiind legătura strânsă bazată pe valori și obiective împărtășite în cadrul alianței.

"Astăzi, salutăm Armata României şi parteneriatul de apărare construit pe încredere şi pe angajamentul comun faţă de NATO. Prin exerciţii comune şi instruire, militarii americani şi cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al Alianţei. #StrongerTogether", se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA.

Ziua Armatei Române este marcată, anual, la data de 25 octombrie, fiind sărbătorită în Bucureşti şi în întreaga ţară prin organizarea de ceremonii militare şi religioase şi depunerea de coroane şi jerbe de flori.

Această sărbătoare de o importanță deosebită pentru istoria și identitatea națională a fost instituită prin Decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959. Evenimentul este celebrat prin ceremonii militare organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente.

România va continua să aloce fonduri importante pentru apărare, în conformitate cu angajamentele asumate față de NATO, a anunțat președintele Nicușor Dan, duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei Române. Șeful statului a atras atenția că investițiile vor viza modernizarea echipamentelor militare, pregătirea personalului și dezvoltarea industriei naționale de apărare.

„Armata este o instituție simbol a României și deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită”, a declarat Nicușor Dan.