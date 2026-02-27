Melania Trump va prezida în premieră o ședință a Consiliului de Securitate al ONU

Melania Trump urmează să devenină prima primă-doamnă care va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Informația a fost publicată de Fox News Digital, care anunță că discursul acesteia va avea ca temă centrală promovarea păcii prin educație și tehnologie.

Statele Unite preiau, începând de luni, președinția rotativă a Consiliului de Securitate al ONU. În acest context, prima-doamnă a Statelor Unite va conduce prima zi a mandatului american în fruntea Consiliului, în cadrul unei sesiuni dedicate educației, tehnologiei, păcii și securității.

Potrivit sursei citate, aceasta este „prima dată în istorie când o primă-doamnă va prezida Consiliul de Securitate”, fiind totodată și prima situație în care o primă-doamnă în exercițiu a Statelor Unite se va afla la conducerea acestei structuri.

O sursă apropiată primei-doamne a declarat pentru Fox News Digital că „prima-doamnă își reinventează rolul, iar acesta este doar un nou succes inovator pentru ea”. Aceeași sursă a subliniat că evenimentul reprezintă „prima dată în istorie când o primă-doamnă se adresează Consiliului de Securitate, rămânând fidelă misiunii sale de a susține noua generație prin educație și tehnologie”.

Conform informațiilor apărute, discursul Melaniei Trump va pune accent pe importanța educației și a accesului la cunoaștere în construirea unei păci durabile și stabile la nivel global.

Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Michael Waltz, a declarat că este „potrivit ca prima-doamnă, un susținător pasionat și neobosit al copiilor, să prezideze prima zi a președinției americane a Consiliului de Securitate”.

Acesta a adăugat că „mesajul său privind sprijinirea celor vulnerabili prin educație și tehnologie se potrivește perfect cu misiunea noastră la ONU, de a obține o pace semnificativă și de durată”.

Totodată, el a precizat:

„Ca fost membru al forțelor speciale și acum diplomat, am văzut direct că pacea prevalează acolo unde copiii sunt educați, nu terorizați”.

United Nations Security Council este format din 15 state membre, dintre care cinci sunt membri permanenți: Statele Unite, China, Franța, Federația Rusă și Regatul Unit.

Alte zece state sunt alese pentru mandate de doi ani. Președinția Consiliului este rotativă și se schimbă lunar între statele membre.

Reuniunea prezidată de Melania Trump are loc într-un moment în care educația și impactul tehnologiei asupra securității globale sunt teme tot mai frecvent abordate în forurile internaționale.

Discursul vine în contextul în care prima-doamnă își continuă inițiativele dedicate protecției copiilor și tinerilor în mediul online, prin programul „Be Best”, lansat în timpul primei administrații Trump.

În 2025, aceasta a obținut sprijin în Congres pentru adoptarea „Take It Down Act”, lege semnată de președinte în luna mai a aceluiași an, care sancționează abuzurile online ce implică imagini explicite distribuite fără consimțământ.

De asemenea, prima-doamnă a lansat o provocare națională prezidențială în domeniul inteligenței artificiale, invitând elevii și profesorii din întreaga țară să participe prin intermediul platformei AI.gov, cu scopul de a încuraja inovația și creativitatea în domeniul tehnologiei.

Recent, Melania Trump a lansat și o versiune audio a memoriilor sale, utilizând tehnologie audio bazată pe inteligență artificială, disponibilă în mai multe limbi.

Evenimentul de la sediul Națiunilor Unite din New York marchează astfel o premieră instituțională, în cadrul căreia educația și tehnologia sunt aduse în prim-planul dezbaterilor privind pacea și securitatea internațională.