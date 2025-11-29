Meghan stârnește un nou scandal cu familia regală. Vorbe dure despre „închisoarea” Kensington

Meghan Markle a declarat că la început i s-a părut dificil să se adapteze la viața din Palatul Kensington, pe care a descris-o ca pe o „închisoare”. Ducesa a încercat să se implice cât mai repede în rolul său de membru al familiei regale britanice, dar primele luni au fost dificile pentru aceasta, potrivit The Daily Mail.

Înainte de căsătoria lor, prințul Harry și Meghan au locuit în Nottingham Cottage, în incinta Palatului Kensington. Potrivit relatărilor, prima impresie a ducesei despre viața regală a fost dezamăgitoare, ea descriind proprietatea ca pe o „închisoare”.

Biograful regal Tom Quinn a declarat pentru The Daily Mail că Meghan nu era mulțumită de „mica” locuință și că viața la Palatul Kensington putea fi văzută ca un „fel de închisoare”. În cartea sa, Quinn notează că după ce „farmecul inițial” al vieții regale a dispărut, Meghan a fost „îngrozită” de deplasările regulate și securizate pentru evenimente oficiale.

Chiar dacă afirmațiile ducesei pot surprinde, Palatul Kensington a fost comparat anterior cu o închisoare, în special pentru copii. Ingrid Seward, editor-șef al Majesty Magazine, a declarat pentru The Sun că palatul este „o închisoare glorioasă pentru copii”, care nu pot juca fotbal fără să fie priviți de după porți.

Palatul a fost locuința unor membri importanți ai familiei regale, precum Diana, prințesa de Wales, și prinții William și Harry. Totuși, unul dintre cei mai faimoși rezidenți ai săi a detestat viața la Palatul Kensington.

Înainte de a urca pe tron, Victoria a fost supusă unui set de reguli stricte cunoscut sub numele de Sistemul Kensington. Regulile îi interziceau acesteia să citească cărți populare, să petreacă timp singură sau să coboare scările fără să fie însoțită de un adult.

Sistemul a fost conceput pentru a o face dependentă de mama sa și de Sir John Conroy, administratorul-șef al mamei sale, cunoscut pentru severitatea sa. Planurile au eșuat, iar Victoria a refuzat să semneze un ordin de regență și a urcat pe tron la doar câteva săptămâni după ce a împlinit vârsta de 18 ani.