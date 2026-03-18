Meghan Markle, acuzată că promovează o țeapă. Proiectul exclusivist căruia îi face reclamă, în faliment

Un proiect exclusivist destinat publicului feminin, promovat intens în ultimele luni și asociat cu numele lui Meghan Markle, atrage atenția nu doar prin prețul ridicat al biletelor, ci și prin problemele financiare ale uneia dintre persoanele-cheie implicate în organizare, conform Daily Express.

Potrivit informațiilor apărute recent, compania din spatele evenimentului traversează o perioadă dificilă, în contextul în care agenția de PR condusă de unul dintre organizatori a intrat în lichidare voluntară.

Publicista australiană Gemma O’Neill, implicată în promovarea evenimentului „Her Best Life Retreat” din Sydney, se află în centrul atenției după ce firma sa de management al talentelor, Gemmie Agency, a acumulat datorii semnificative. Conform datelor disponibile, compania a intrat în lichidare voluntară, având obligații financiare ce depășesc 543.000 de dolari australieni.

Majoritatea acestor datorii sunt către Oficiul Australian de Taxe, instituție responsabilă de colectarea impozitelor. Situația financiară a agenției ridică întrebări în legătură cu stabilitatea proiectelor în care aceasta este implicată, inclusiv retreatul de lux promovat în prezent.

Evenimentul „Her Best Life Retreat”, care urmează să aibă loc în Sydney, a fost promovat ca o experiență premium destinată femeilor, cu participarea unor invitați cunoscuți. Meghan Markle este prezentată drept principală atracție, iar prețul biletelor ajunge la aproximativ 1.700 de lire sterline, ceea ce poziționează retreatul în segmentul exclusivist al pieței.

Organizatorii au pus accent pe ideea de dezvoltare personală și networking, adresându-se unui public dispus să investească sume considerabile pentru o astfel de experiență. Cu toate acestea, situația financiară a uneia dintre persoanele implicate în promovare ar putea influența percepția publică asupra evenimentului.

Deși nu există, în acest moment, confirmări oficiale că dificultățile financiare ale Gemmie Agency ar afecta direct desfășurarea retreatului, contextul a generat un val de atenție mediatică. Implicarea unei agenții aflate în lichidare voluntară ridică semne de întrebare privind gestionarea și sustenabilitatea proiectului.

În același timp, nu au fost comunicate informații suplimentare privind eventuale modificări ale programului sau ale listei de invitați.

Până în prezent, reprezentanții implicați nu au oferit declarații detaliate cu privire la situația financiară sau la impactul acesteia asupra retreatului. Evenimentul continuă să fie promovat în mediul online, iar interesul public rămâne ridicat, în special datorită asocierii cu Meghan Markle.

