Medicii legișți, uimiți după autopsia unui bărbat. O formă ciudată, găsită în inima sa

Medicii legiști au constatat că bărbatul a suferit o rană prin înjunghiere în timpul unei confruntări violente, care i-a perforat o venă din plămâni, cauzând moartea. La autopsie s-a constat că inima victimei era ușor mărită și conținea o formă ciudată, informează livescience.com.

O autopsie recentă a adus la o descoperire rară: pentru prima dată, medicii legiști au documentat prezența unei structuri osoase în inima unui adult uman. În timpul disecției, examinatorii au observat o umflătură neobișnuită în jurul nodului atrioventricular, regiunea responsabilă de transmiterea impulsurilor electrice între camerele superioare și inferioare ale inimii.

Analizând țesutul prin secțiuni subțiri, au descoperit o structură osoasă în formă de bumerang, de mărimea unei boabe de fasole neagră, identificată ca os cordis, un „os cardiac” extrem de rar la oameni.

Până acum, osul cordis fusese întâlnit în principal la mamifere non-umane, precum vacile sau cămilele, unde se crede că stabilizează valvele inimii și direcționează fluxul sanguin.

La primate, această structură a fost documentată abia recent, într-un studiu din 2020, care a examinat 16 inimi de cimpanzei, trei dintre acestea prezentând un os cordis. Cercetătorii au observat și cicatrici în țesutul acelor inimi, sugerând că formarea osului ar putea fi asociată cu leziuni cardiace.

În 2020, cercetătorul argentinian Dr. Jorge Trainini, chirurg cardiac și profesor la Universitatea Națională Avellaneda, a descris o structură neobișnuită în inimile umane. Alături de echipa sa, el a denumit această descoperire „punctul de sprijin cardiac”, evidențiind rolul său posibil în stabilizarea mușchilor inimii în timpul contracțiilor împotriva forțelor gravitaționale.

Spre deosebire de os cordis, observat anterior în inimile de bovine, structura identificată la adulți era compusă din cartilaj și tendon, fără urme de țesut osos.

Cu toate acestea, analiza echipei a arătat că o inimă prelevată de la un copil de 10 ani conținea, în schimb, țesut osos. Copilul suferea de cardiomiopatie și a primit un transplant de inimă, iar țesutul osos a fost descoperit în inima explantată. Această observație a sugerat cercetătorilor că structura ar putea pierde componenta osoasă pe măsură ce organismul îmbătrânește.

Dr. Jorge Trainini a declarat pentru Live Science că os cordis și punctul de sprijin cardiac sunt, de fapt, aceeași structură. Autorii unui raport de caz recent nu au fost însă de acord, recunoscând cercetările anterioare ale lui Trainini, dar subliniind că structura pe care au identificat-o la un bărbat de 39 de ani era compusă din os, ceea ce o diferențiază de fulcrumul cardiac descris de acesta.

Cu toate acestea, concluziile ambelor părți converg în privința unei idei importante: astfel de structuri ar putea fi mai frecvent întâlnite la oameni decât se credea anterior. Autorii raportului au explicat că descoperirea osului cordis a avut loc în timpul unei disecții a țesutului cardiac care depășea procedurile standard de autopsie, ceea ce sugerează că structura poate trece adesea neobservată.

Trainini a mers mai departe, susținând că, pe baza investigațiilor sale asupra a aproximativ 100 de inimi umane, toți oamenii ar putea avea un punct de sprijin cardiac. Autorii raportului de caz au adăugat că, deși nu cunoșteau istoricul medical complet al bărbatului, apariția os cordis ar putea fi asociată cu boala sa cardiacă, similar cu observațiile făcute la alte specii, unde vârsta și afecțiunile inimii influențează formarea acestei structuri.