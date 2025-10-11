Sport

Meciul cu Austria, un test de orgoliu național. Lucescu, iritat înainte de partida așteptată de milioane de fani

Lucescu. Sursa foto: Captură video
Selecționerul Mircea Lucescu a descris partida cu Austria ca pe un duel de orgoliu național, explicând că jucătorii trebuie să iasă de pe teren fără să se simtă rușinați de prestația lor. În timpul conferinței de presă de dinaintea meciului, acesta s-a arătat vizibil iritat de o întrebare și a comentat, părăsind sala: „Toți sunteți selecționeri!”.

Meciul cu Austria, o provocare pentru echipa României

Selecționerul Mircea Lucescu a caracterizat Austria drept un adversar puternic, cu un lot stabil de aproape șapte ani și o medie de vârstă de 27–28 de ani.

„Austria este o echipă foarte puternică, construită de-a lungul timpului, de aproape 6-7 ani nu mai schimbă jucătorii, unul intră foarte greu, cu medie de vârtsă de 27-28 de ani. Au un avantaj foarte mare faţă de noi, care trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor. Şi acestea apar deoarece jucătorii nu joacă. Un astfel de joc trebuie abordat cu atenţie, cu inteligenţă, ştim că au o organizare dinamică şi trebuie să anticipăm”, arătat el.

De asemenea, Lucescu a afirmat că nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern este unul scăzut.

„Îşi bazează jocul pe pasele lungi, dar dacă avem curaj, putem obţine un rezultat bun. Este un meci de prestigiu, de orgoliu naţional, jucătorii care vor evolua, nu au voi să se oprească. Nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern este foarte scăzut, sunt supărat din cauza asta”, a explicat selecționerul.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

A refuzat să vorbească despre o posibilă retragere

Întrebat despre posibila sa plecare de la echipa națională, în contextul declarațiilor făcute după amicalul cu Republica Moldova, Mircea Lucescu evitat să ofere un răspuns clar.

„Nu pune întrebarea. No comment. Vrei să invoc amendamentul 5? Haideţi să nu facem astfel de… Am o responsabilitate mare, jucătorilor să nu le fie ruşine când iasă de pe teren”, a spus el.

De asemenea, selecționerul a fost întrebat de ce a inclus în lot cinci jucători de la FCSB, în timp ce nu a convocat niciun fotbalist de la Botoșani.

„Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”, a continuat Lucescu.

Meciul România - Austria, așteptat de fani

Partida dintre România și Austria va avea loc duminică seara, începând cu ora 21:45, pe Arena Națională din București. Pentru cei care nu vor putea fi prezenți la stadion, întâlnirea va fi transmisă în direct Antena 1.

