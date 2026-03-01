Meci din LaLiga oprit în urma activării protocolului anti-rasism

Partida dintre Elche CF și RCD Espanyol, disputată duminică pe stadionul Martínez Valero, a fost întreruptă în minutul 80 după activarea protocolului anti-rasism. Decizia a fost luată de arbitru în urma unei acuzații formulate de fundașul oaspeților, Omar El Hilali, la adresa atacantului gazdelor, Rafa Mir, scrie The Guardian.

În minutul 80, centralul Iosu Galech Apezteguia a decis suspendarea temporară a meciului după ce a discutat cu internaționalul marocan El Hilali. Conform raportului oficial, jucătorul lui Espanyol a reclamat o insultă cu conotație rasistă.

„El Hilali m-a informat că acesta [Mir] i s-a adresat în următorii termeni: Ai venit aici cu o barcă pneumatică, fapt care nu a putut fi auzit de niciun membru al brigăzii de arbitri”, a consemnat arbitrul în raportul său. „În consecință, am procedat la activarea protocolului anti-rasism, motiv pentru care meciul a fost întrerupt timp de trei minute.”

După scurta pauză, jocul a fost reluat. El Hilali, născut în Spania, a părut vizibil afectat de incident, în timp ce Rafa Mir a transformat un penalty în minutul 90, stabilind scorul final, 2-2.

Rafa Mir a respins acuzațiile legate de incident și a rămas nesancționat, fără să vadă cartonașul galben sau roșu. Mai mult, în minutul 90 a restabilit egalitatea, transformând un penalty și aducând scorul la 2-2 pentru Elche.

Fotbalistul spaniol, cu experiențe anterioare la Valencia și FC Sevilla, a fost între timp inculpat oficial și urmează să fie judecat într-un dosar de viol, cu termen fixat pentru 13 octombrie, după ce anchetatorii au anunțat că există „probe, nu simple suspiciuni”.

Faptele reclamate ar fi avut loc în septembrie 2024, la locuința jucătorului. Dosarul a fost deschis în urma plângerilor depuse la poliție de două tinere care susțin că l-ar fi cunoscut pe Rafa Mir în cluburi de noapte.

Fotbalul din Spania s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase cazuri de rasism, atât pe teren, cât și în tribune. Un exemplu frecvent invocat este cel al atacantului lui Real Madrid, Vinícius Júnior, care a fost în repetate rânduri ținta unor insulte rasiste.

În mai 2025, cinci suporteri ai echipei Real Valladolid au fost condamnați la un an de închisoare pentru insulte rasiste adresate lui Vinícius în 2022. De asemenea, patru membri ai unui grup ultra al lui Atlético Madrid au primit pedepse cu închisoarea pentru afișarea unei efigii a brazilianului în ianuarie 2023, sancțiuni transformate ulterior în amenzi.

Recent, Vinícius l-a acuzat pe mijlocașul lui SL Benfica, Gianluca Prestianni, de comportament rasist într-un meci din Liga Campionilor, situație care a determinat deschiderea unei anchete de către UEFA, investigație aflată în desfășurare.