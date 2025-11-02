Sport
Fotbal european. Verona - Inter, 1-2. Victorie norocoasă pentru echipa lui Cristi Chivu
- Nicolae Comănescu
- 2 noiembrie 2025, 16:41
Fotbal european. Inter Milano s-a impus azi, pe terenul echipei Verona, scor 2-1, într-o confruntare din etapa a 10-a a campionatului Italiei. Elevii lui Cristi Chivu nu au strălucit dar au reușit să dea lovitura în final și să plece cu toate punctele. Inter a deschis scorul în minutul 16, datorită lui Piotr Zielinsko, gazdele au egalat prin Giovane (40).
Victorie prețioasă și norocoasă pentru Interul lui Cristi Chivu la Verona
În ultimele secunde ale partidei, Martin Frese, jucătorul Veronei, și-a înscris un autogol (90+3). Momentan, formația antrenorului român este pe locul al 2-lea al clasamentului cu un total de 21 de puncte. Lideră e Napoli, cu 22 de puncte, care sâmbătă s-a încurcat pe teren propriu de Como, cu care a remizat, scor 0-0.
