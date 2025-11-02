Fotbal european. Verona - Inter, 1-2. Victorie norocoasă pentru echipa lui Cristi Chivu

Din cuprinsul articolului Victorie prețioasă și norocoasă pentru Interul lui Cristi Chivu la Verona

Fotbal european. Inter Milano s-a impus azi, pe terenul echipei Verona, scor 2-1, într-o confruntare din etapa a 10-a a campionatului Italiei. Elevii lui Cristi Chivu nu au strălucit dar au reușit să dea lovitura în final și să plece cu toate punctele. Inter a deschis scorul în minutul 16, datorită lui Piotr Zielinsko, gazdele au egalat prin Giovane (40).

În ultimele secunde ale partidei, Martin Frese, jucătorul Veronei, și-a înscris un autogol (90+3). Momentan, formația antrenorului român este pe locul al 2-lea al clasamentului cu un total de 21 de puncte. Lideră e Napoli, cu 22 de puncte, care sâmbătă s-a încurcat pe teren propriu de Como, cu care a remizat, scor 0-0.