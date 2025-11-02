Sport

Fotbal european. Verona - Inter, 1-2. Victorie norocoasă pentru echipa lui Cristi Chivu

Fotbal european. Verona - Inter, 1-2. Victorie norocoasă pentru echipa lui Cristi ChivuCristi Chivu. Sursa foto: Facebook/Inter Milano
Fotbal european. Inter Milano s-a impus azi, pe terenul echipei Verona, scor 2-1, într-o confruntare din etapa a 10-a a campionatului Italiei. Elevii lui Cristi Chivu nu au strălucit dar au reușit să dea lovitura în final și să plece cu toate punctele. Inter a deschis scorul în minutul 16, datorită lui Piotr Zielinsko, gazdele au egalat prin Giovane (40).

Victorie prețioasă și norocoasă pentru Interul lui Cristi Chivu la Verona

În ultimele secunde ale partidei, Martin Frese, jucătorul Veronei, și-a înscris un autogol (90+3). Momentan, formația antrenorului român este pe locul al 2-lea al clasamentului cu un total de 21 de puncte. Lideră e Napoli, cu 22 de puncte, care sâmbătă s-a încurcat pe teren propriu de Como, cu care a remizat, scor 0-0.

