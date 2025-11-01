Arsenal, victorie la Burnely. „Tunarii” sunt lideri în Premier League. Echipa lui Andrei Rațiu, eșec dur în La Liga

Arsenal s-a impus, azi, scor 2-0, pe terenul celor de la Burnely, în etapa a 10-a a Premier League. O victorie ce a fost asigurată de reușitele lui Viktor Gyokeres (14) și Declan Rice (35). Și care îi menține pe „tunari” pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 25 de puncte. Pe locul secund se află Bournemouth, 18 puncte și un meci mai puțin disputat. Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Tottenham (17 și un meci în minus).

Tot azi, Manchester United a remizat în deplasare cu Nottingham Forest, scor 2-2. Pentru gazde au înscris Morgan Gibbs-White (48) și Nicolo Savona (50), pentru oaspeții au marcat Casemiro (34) și Amad Diallo (81).

În Spania, cu Andrei Rațiu titular, Rayo Vallecano a fost zdrobită în deplasare, de Villarreal, scor 0-4, într-o confruntare din etapa a 11-a a Primerei Division. Au marcat Gerard Moreno (22), Alberto Moleiro (56), Santi Comesana (58) și Ayoze Perez (65). Rațiu a jucat tot meciul și a fost avertizat cu cartonaș galben.

Într-o altă partidă, Atletico Madrid a câștigat jocul de pe teren propriu cu FC Sevilla, scor 3-0. Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 64 din penalty, apoi au mai punctat Thiago Almada (77) și Antoine Griezmann (90).

În Serie A, în primul meci al zilei, Udinese s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Atalanta, scor 1-0. A marcat Nicolo Zaniolo în minutul 40.