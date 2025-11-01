Sport

Arsenal, victorie la Burnely. „Tunarii” sunt lideri în Premier League. Echipa lui Andrei Rațiu, eșec dur în La Liga

Arsenal, victorie la Burnely. „Tunarii” sunt lideri în Premier League. Echipa lui Andrei Rațiu, eșec dur în La LigaMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
Arsenal s-a impus, azi, scor 2-0, pe terenul celor de la Burnely, în etapa a 10-a a Premier League. O victorie ce a fost asigurată de reușitele lui Viktor Gyokeres (14) și Declan Rice (35). Și care îi menține pe „tunari” pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 25 de puncte. Pe locul secund se află Bournemouth, 18 puncte și un meci mai puțin disputat. Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Tottenham (17 și un meci în minus).

Arsenal este lideră în Premier League. United a remizat la Nottingham, scor 2-2

Tot azi, Manchester United a remizat în deplasare cu Nottingham Forest, scor 2-2. Pentru gazde au înscris Morgan Gibbs-White (48) și Nicolo Savona (50), pentru oaspeții au marcat Casemiro (34) și Amad Diallo (81).

În Spania, cu Andrei Rațiu titular, Rayo Vallecano a fost zdrobită în deplasare, de Villarreal, scor 0-4, într-o confruntare din etapa a 11-a a Primerei Division. Au marcat Gerard Moreno (22), Alberto Moleiro (56), Santi Comesana (58) și Ayoze Perez (65). Rațiu a jucat tot meciul și a fost avertizat cu cartonaș galben.

Atletico Madrid, succes la scor de neprezentare cu FC Sevilla

Într-o altă partidă, Atletico Madrid a câștigat jocul de pe teren propriu cu FC Sevilla, scor 3-0. Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 64 din penalty, apoi au mai punctat Thiago Almada (77) și Antoine Griezmann (90).

În Serie A, în primul meci al zilei, Udinese s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Atalanta, scor 1-0. A marcat Nicolo Zaniolo în minutul 40.

