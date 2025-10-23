Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei

24 octombrie

Pe 24 octombrie s-au născut Gilbert Becaud, Jules Rimet, Rafael Trujillo, Anda Călugăreanu, Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, Veronica Porumbacu, Theodor Stolojan.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Areta, Marcu, Sotirih și Valentin. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți se întâmplă lucruri. Lucruri importante, dar despre care nimeni nu vă informează. Presa, așa cum o știam și nobila îndeletnicire de jurnalist, sau ziarist, sunt îngropate cu bună știință și premeditare. De la primul ziar, Acta Diurna, apărut în anul 131 îninte de Hristos în Roma republicană și până în ziua de astăzi nimeni nu a avut curajul măcar să gândească să distrugă presa. Dar, iată, ceea ce era imposibil de gândit, o să devină, curând, viață cotidiană. Libertatea presei – sigur că da! Dar ești liber să scrii numai ceea ce îți dăm noi, noi, cei care trebuie! Alte informații nu o să mai ai, pentru că noi controlăm netul!

Centrul Internaţional pentru Jurnalişti în colaborare cu Universitatea din Georgetown a efectuat un studiu asupra tehnologiei folosite în Camerele ştirilor. Este prima anchetă asupra tehnologiei digitale folosite în media din lumea întreagă.

Studiul a fost efectuat în 12 limbi şi a adunat peste 2.700 de răspunsuri de la jurnalişti şi directori de redacţii din 130 de ţări. Prin anchetă s-a încercat să se afle în ce mod jurnaliştii şi Camerele de ştiri se adaptează la revoluţia digitală.

Iată câteva concluzii: specialiştii în noile tehnologii sunt foarte rari în Camera ştirilor. Doar 5% din personalul redacţional deţine o diplomă în tehnologie şi 2% din redactorii de ştiri folosesc tehnicieni. Doar 1% folosesc editori analişti. Managementul este mai calificat în media digitale decât angajaţii lor. 64% dintre redactorii şefi au fost angajaţi în domeniul mediei digitale, faţă de 45% jurnalişti.

Cele mai multe Camere ale ştirilor nu-şi redefinesc rolul în era digitală. 82% dintre posturile redacţionale sunt ocupate în mod tradiţional ( jurnalişti, editori, redactori). Circa 18% sunt job-uri digitale: editor de media sociale, producător de conţinut digital, editor analist.

Jurnaliştii folosesc o gamă limitată de competenţe digitale: din cele 23 de competenţe digitale interogate, doar 4 sunt folosite în cele mai multe redacţii: afişajul / comentariul pe mediile sociale (72%), realizarea de fotografii digitale (61%), comunicarea cu mediile sociale (58%). Doar 11% dintre jurnalişti folosesc mijloace de verificare a mediei sociale, dar cei mai mulţi (71%) folosesc media sociale pentru a găsi inspiraţie. Peste jumătate dintre jurnalişti nu reuşesc să-şi securizeze conversaţiile. Doar jumătate din redacţiile de ştiri consultă zilnic diverse analize. Camerele ştirilor utilizează în special date de analiză pentru a genera trafic către site-urile lor.

Potrivit autorilor raportului, adeseori este foarte dificil pentru jurnalişti să-şi convingă managementul să investească în formarea lor digitală. În ciuda acestor rezultate, raportul arată că în multe ţări din lume, redacţiile de ştiri au depăşit stadiul de media tradiţionale. Iar start-upurile inovative ar putea deveni noua normă pe măsură ce media tradiţională va dispărea. Un sprijin major pentru jurnalişti ar fi colaborarea şi parteneriatele transfrontaliere cu organisme media evoluate din punct de vedere digital.

Raportul, studiul, care a costat mulți bani, a fost făcut la cererea și pe cheltuiala marelui magnat al presei, Rupert Murdoch, în fotografia din titlu, ”bătrânul rechin alb”, retras din activitate. Vorba vine! Nu o să găsiți informația nicăieri, pe net. Murdoch, de la înălțimea celor 94 de ani și a 12 miliarde de $, după ce a citit tot raportul și anexele clasificate, a exclamat: ”Este mult mai rău decât mi-am închipuit! Jurnalismul moare în favoarea abilităților digitale. Google impune ce și cum se scrie în presă. O să ne spele ăștia creierele la toți, o să dispară jurnalismul, nimeni nu o să mai facă investigație, nimeni nu o să mai aibă surse, totul o să fie pe net, digital, frumos, gata rumegat. Cu idioții care sunt acum în presă, nici nu mă mir!”

Dragi lupi, padawani și hobbiți mă pregătesc pentru Dimineața Astrologilor, care are loc, totuși, în noptea schimbării orei, 25-26 octombrie. Ce tâmpenie sinistră schimbarea aceasta a orei! Se pierde mult mai mult decât se câștigă, dar cui să-i explici, pentru că ceea ce semnalează bunul Rupert Murdoch că se întâmplă în presă, este un fenomen mondial generalizat de prostie, nepăsare și nesimțire.

Lucrez la un material care se numește ”Liars, errors and mistakes in Astrology” unde am co-autori pe numărul unu din Brazilia și pe fiica unui celebru astrolog din Franța, care i-a preluat cu rezultate bune faima. Probabil, dacă o să vrea Domnul, o să vă spun și unele dintre concluziile studiului, avem o oră și jumătate la dispoziție pentru susținere și discuții, s-au solidarizat cu subiectul danezul, portughezul, mexicanul și un astrolog din State, care ne-au cedat timpul lor.

O vreme o să mai răspund cu întârziere la corespondență, să nu vă supărați, scrieți-mi în continuare, dar să nu așteptați răspuns rapid, eu citesc tot, dar am intrat în post, în canonul tăcerii și al singurătății, îmi adun forțele, vine iarna. Poate trec și de iarna asta.

Dar de ceea ce sunt sigur este, că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 octombrie 2025

BERBEC Astăzi este bine să discuţi cu prietenii tăi, poate au și ei unele idei. Ai mai multe probleme nerezolvate pe care le târăști după tine, iar lestul acesta îți înrăutățește calitatea vieții. O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală cu aer condiţionat, la film, sau la un spectacol, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu familia, cu căţeluşul, sau pisica! Tu decizi, stelele doar arată!

TAUR Încearcă să nu te enervezi. Pierzi timpul şi banii pentru că prostia celor din jurul tău nu are leac. Fii liniştit, nu e contagioasă decât pe termen foarte lung, când devine un mod de viaţă! Nu mai aştepta o minune, sau un dezastru, totul rămâne la fel, la constanant fix, nu-ţi mai face griji inutile, situaţia ta financiară rămâne ca mai înainte. Stelele iţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste!

GEMENI Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program, sau de activitate. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii sau prietenii. Cu o conjunctură complexă şi nesigură trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii mai sofisticate. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac...

RAC Nu mai sta pe gânduri, acţioneză! Machiavelli spunea că este mai bine să acţionezi şi să regreţi, decât să să nu faci nimic şi să regreţi! Domeniul sentimental este favorizat astăzi. Veştile pe care poți să le primesti astăzi iţi dau o imagine bună asupra situatiei financiare şi a rezultatului eforturilor tale sau ale familiei tale. Dacă nu ai vești, nu-ţi face griji, în ziua de astăzi lipsa veştilor este o veste bună! Un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac!

LEU O veste bună sau folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii sau finalizării unor proiecte. Poziţia Soarelui, protectorul zodiei şi a Lunii indică succes şi pe plan sentimental. Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul tău, poate o atitudine curajoasă - este la latitudine ta până la urmă, pentru că stelele arată, nu obligă!

FECIOARĂ Moralul tău e bun, ceea ce este important pentru că totul se petrece după cum vezi tu lucrurile: în roz, sau în negru! Pe plan financiar întâlneşti o oportunitate, cere mai multe informaţii. Dedică partea liberă a zilei familiei, cuplului şi încearcă să descifrezi relaţiile şi scopurile fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Prietenii, familia, anturajul apropiat - este un domeniu avantajat de stele. Poţi folosi prilejul ca să petreci o seară de marți, chiar dacă se spune că sunt trei ceasuri rele, foarte plăcută în compania lor. Totuşi, atenţie, ziua pare delicată!

BALANŢĂ O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte munca, marți trei ceasuri rele! Seara o poţi petrece undeva în oraș, cu familia sau prietenii, la distracție și relaxare, dar fără cumpărături. O carte bună sau un film interesant pot crea un climat confortabil. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita, nu exagera în discuţiile cu cei din jurul tău.

SCORPION Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste de departe. Organizează-ţi o seară plăcută, relaxantă. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este negativ, al amânării şi al întârzierii. Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie, dar trebuie să analizezi cu atenţie când intuiţia ta tace, nu răspund la apel!

SĂGETĂTOR O zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate o carte bună. Atenţia îţi este atrasă de nevoia de a stabili şi/sau tranşa anumite chestiuni între tine şi un prieten. Conjunctura astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, dar nu trebuie să întreci măsura, nu exagera, folosindu-te de influenţele favorabile!

CAPRICORN Pari a fi în ceaţă, nesigur şi nu prea ştii ce să faci. Sfatul stelelor e să nu oferi o premieră, să nu fii original, ci să cauţi rezolvări convenţionale, verificate de timp şi experienţă! Casa familiei şi a rudelor apropiate este mai slab aspectată, probabil mici probleme de rutină, dar fii atent la acest domeniu. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale.

VĂRSĂTOR Posibile conflicte dimineaţa, care pot fi evitate prin amânara discuțiilor. Este bine să eviţi subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte interesele tale şi unele defecte de comunicare. Lămureşte interesele tale şi unele neînţelegeri cu anturajul, cu colegii de serviciu. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă.

PEŞTI Eşti optimist şi astăzi problemele nu îţi mai par aşa de grele. Cu toate ca şi tu suferi din aceleaşi motive, iţi arăţi compasiunea şi iţi oferi ajutorul unei persoane din jurul tău. Ar trebui să fie o zi liniştită, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a celor din jurul tău şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Seara se anunță plăcută, poate te duci în oraş.