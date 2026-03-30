Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună

Într-o epocă dominată de algoritmi și rețele sociale, un copil de clasa a III-a ne reamintește care este adevărata putere a imaginației. În cadrul podcastului „Condamnați la cultură”, moderat de Liviu Mihaiu pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro), Matei a oferit o lecție de maturitate despre refugiu în cărți, călătorii în timp și hibele sistemului de învățământ actual.

Pasiunea lui Matei pentru citit nu a fost o impunere, ci o descoperire timpurie. La doar 4 ani, acesta a înțeles că o carte este, de fapt, o poartă către o altă realitate.

Inspirat de scriitorul Gianni Rodari, tânărul invitat a ridicat o problemă filosofică profundă: de ce mulți adulți nu își doresc să se întoarcă în copilărie?

„Mulți adulți au fost chinuiți prin învățarea forțată. Poate aveau o aplecare spre ceva anume, dar au fost obligați să învețe cu totul altceva.” – Matei

Această observație subliniază o realitate dură: școala, de multe ori, transformă curiozitatea naturală într-o corvoadă, ignorând talentele native ale copiilor în favoarea unei programe rigide.

Matei a oferit un exemplu concret despre modul în care creativitatea este pedepsită în școlile din România, chiar și la obiecte exacte precum matematica:

Limitarea gândirii: Dacă un elev rezolvă o problemă corect printr-o metodă proprie, este adesea depunctat pentru că nu a folosit metoda impusă la clasă (ex. metoda grafică).

Uniformizarea rezultatelor: Sistemul pune preț pe procesul birocratic al învățării, nu pe capacitatea elevului de a găsi soluții inovatoare.

În viziunea elevului de 10 ani, educația nu începe la școală, ci acasă. Perioada de la 0 la 6 ani este fereastra critică în care informația „se așază cel mai bine în creier” și rămâne acolo pentru tot restul vieții.

În ciuda criticilor, școala rămâne un spațiu esențial pentru:

Colegialitate: Sentimentul de „frăție” între elevi. Socializare: Chiar dacă tehnologia și camerele de supraveghere au limitat din „distracția” de odinioară, conexiunea umană rămâne punctul forte al experienței școlare.