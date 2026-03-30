Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
- Nicolae Comănescu
- 30 martie 2026, 21:57
Într-o epocă dominată de algoritmi și rețele sociale, un copil de clasa a III-a ne reamintește care este adevărata putere a imaginației. În cadrul podcastului „Condamnați la cultură”, moderat de Liviu Mihaiu pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro), Matei a oferit o lecție de maturitate despre refugiu în cărți, călătorii în timp și hibele sistemului de învățământ actual.
1. Lectura ca evadare: De la 4 ani în „lumi paralele”
Pasiunea lui Matei pentru citit nu a fost o impunere, ci o descoperire timpurie. La doar 4 ani, acesta a înțeles că o carte este, de fapt, o poartă către o altă realitate.
-
Experiența imersivă: Pentru Matei, a citi înseamnă „a intra în pielea personajului” și a călători prin epoci diferite.
-
Refugiul din realitate: Lectura oferă un spațiu de libertate pe care mediul digital nu îl poate replica cu aceeași profunzime.
2. „Gramatica fanteziei” și trauma școlii obligatorii
Inspirat de scriitorul Gianni Rodari, tânărul invitat a ridicat o problemă filosofică profundă: de ce mulți adulți nu își doresc să se întoarcă în copilărie?
„Mulți adulți au fost chinuiți prin învățarea forțată. Poate aveau o aplecare spre ceva anume, dar au fost obligați să învețe cu totul altceva.” – Matei
Această observație subliniază o realitate dură: școala, de multe ori, transformă curiozitatea naturală într-o corvoadă, ignorând talentele native ale copiilor în favoarea unei programe rigide.
3. Critica sistemului de învățământ: „Nu avem libertate”
Matei a oferit un exemplu concret despre modul în care creativitatea este pedepsită în școlile din România, chiar și la obiecte exacte precum matematica:
-
Limitarea gândirii: Dacă un elev rezolvă o problemă corect printr-o metodă proprie, este adesea depunctat pentru că nu a folosit metoda impusă la clasă (ex. metoda grafică).
-
Uniformizarea rezultatelor: Sistemul pune preț pe procesul birocratic al învățării, nu pe capacitatea elevului de a găsi soluții inovatoare.
4. Rolul decisiv al părinților: Primii 7 ani sunt fundamentali
În viziunea elevului de 10 ani, educația nu începe la școală, ci acasă. Perioada de la 0 la 6 ani este fereastra critică în care informația „se așază cel mai bine în creier” și rămâne acolo pentru tot restul vieții.
Ce mai apreciază Matei la școală?
În ciuda criticilor, școala rămâne un spațiu esențial pentru:
-
Colegialitate: Sentimentul de „frăție” între elevi.
-
Socializare: Chiar dacă tehnologia și camerele de supraveghere au limitat din „distracția” de odinioară, conexiunea umană rămâne punctul forte al experienței școlare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.