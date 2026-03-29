Trei cărți esențiale pentru biblioteca ta. De la misterul scandinav la istoria vie a României

Duminica este momentul perfect pentru a plănui următoarele lecturi. Astăzi, edituradecarte.ro îți propune trei titluri care promit să te poarte prin universuri complet diferite: tensiunea unui thriller suedez de ultimă oră, sensibilitatea unei confesiuni literare premiate și rigoarea unei investigații istorice pasionante. Iată alegerile noastre pentru sfârșitul lunii martie.

Începutul unei noi ere în genul Scandi-Noir

Dacă ești amator de suspans nordic, numele lui Arne Dahl nu are nevoie de prezentare. Tradus în 19 țări, acest prim volum al seriei NOVA ne demonstrează de ce Dahl este considerat un maestru al genului.

Povestea: Totul începe cu moartea suspectă a unui magnat al oțelului într-un BMW incendiat la periferia orașului Uppsala. Ceea ce poliția consideră inițial un accident se transformă într-un coșmar orchestrat, odată cu livrarea unui colet ucigaș. Inspectorul Eva Nyman intră în cursă când primește o scrisoare bătută la mașină care anticipează un atac ecoterorist de proporții.

De ce să o citești: Dincolo de misterul polițist, romanul atinge teme ultra-actuale și o poartă pe protagonistă pe urmele propriului trecut. Eva recunoaște în scrisoare stilul fostului ei șef, Lukas Frisell, un detectiv dispărut de ani de zile. Este un thriller psihologic dens, despre greșeli vechi și pericole noi.

Editura: Crisis Press

Preț: 54,00 Lei

Cumpără acum!

O bijuterie literară șlefuită de timp

Crisula Ștefănescu, o voce marcantă a exilului românesc și fost redactor la postul de radio „Europa Liberă”, ne oferă un roman scris „dintr-o suflare”, dar lăsat la maturat aproape două decenii.

Despre ce este vorba: „Bonsai” nu este doar o ficțiune, ci o ritmare emoțională a confesiunii. Criticul Alex Ștefănescu descria volumul ca fiind unul „alert și cuceritor”, care atrage printr-o sinceritate capricioasă și pagini de o frumusețe poetică remarcabilă. Romanul a fost premiat încă din faza de manuscris, fragmentele sale apărând de-a lungul timpului în reviste literare de prestigiu.

De ce să o citești: Pentru stilul distilat și pentru experiența de viață a autoarei, care a trăit istoria „la cald” în redacțiile de la München și Praga. Este o carte despre destin, scrisă cu harul unui filolog care știe să transforme întâmplările pitorești în literatură de înaltă clasă.

Editura: AIUS Printed

Preț: 52,90 Lei

Cumpără acum!

Dan Andronic revine la prima sa dragoste, Istoria, cu un volum care se îndepărtează de canoanele academice „scorțoase” pentru a oferi o lectură vie, plină de tâlc.

Abordarea: Deși publicul îl cunoaște ca jurnalist și analist, Andronic folosește rigoarea absolventului de istorie pentru a pune sub lupă „firul roșu” al devenirii neamului românesc. Volumul este o colecție de articole și studii istorice care, deși aparent disparate, formează un puzzle fascinant al supraviețuirii noastre între marile puteri.

De ce să o citești: Așa cum subliniază invitații Florian Bichir și Mirel Curea, această carte transformă istoria într-o aventură. Este o carte pentru cei care vor să înțeleagă misterele firii umane și ale deciziilor politice din spatele marilor evenimente naționale. Este „Istoria ca o aventură”, scrisă cu un har de detectiv tenace.

Editura: Evenimentul și Capital

Preț: 100,00 Lei

Cumpară acum!

Fie că vrei să dezlegi misterul unui colet ucigaș, să te pierzi în poezia unei vieți trăite în exil sau să înțelegi mecanismele „Înaltei Porți”, aceste trei titluri sunt garanția unor ore de calitate petrecute în compania cărților.