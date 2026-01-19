Mario Iorgulescu își cere scuze pentru tot și face front comun cu Fulgy
- Maria Pană
- 19 ianuarie 2026, 18:42
Mario Iorgulescu trăiește regrete intense după interviul pe care l-a dat. Așa că acum și-a cerut încă odată scuze pentru ce s-a întâmplat, dar a explicat și gestul său.
Mario Iorgulescu, regrete tardive
Băiatul fostului șef al LPF, are acum mustrări de conștiință, după interviul dat. ”Vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am luat.
Am fugit din clinică și am spus foarte multe lucruri neadevărate, și s-a mai și băgat în ele. Să mă iertați, e o perioadă foarte dificilă pentru mine. Îmi cer scuze pentru familia lui Melek și nu și-a dorit nimeni să se întâmple așa ceva”, a povestit Mario Iorgulescu într-un clip.
”Doar un accident”
Pe de altă parte, Acesta a explicat că tragedia de acum 6 ani ”a fost doar un accident”. ”A fost doar un accident și nu l-a dorit nimeni Vreau să înțelegeți că nu mi-as fi dorit niciodată să se întâmple așa ceva.
Am ieșit de sub tratament, eram în crize, au venit carabinieri și m-au luat și acum sunt iar sub tratament. Acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul”, a mai spus fiul fostului președinte al LPF.
Fulgy sare în ajutorul confratelui
Și el fost consumator de droguri și alcool, Fulgy sare în ajutorul lui Mario. Mai ales că și el a fost internat ca să își revină din dependențe. ”Mario își respectă protocolul. Și vreau să transmit eu în locul lui că își cere scuze nu pentru ce s-a întâmplat că a mai făcut-o și față de toată lumea și public. a trăit acest șoc și el.
Dar își cere scuze pentru zvonurile apărute cum că el ar fi fost live. E un băiat bun, uitați-vă la tatăl lui și am spus tot. și gata, lăsați-l în pace pe Mario”, a mai spus Fulgy.
2 comentarii
Doi drogati!!!
Iorgulescu spune ca nu ajunge la puscarie. Sa vina in Romania.
