Mario Iorgulescu își cere scuze pentru tot și face front comun cu Fulgy

Mario Iorgulescu trăiește regrete intense după interviul pe care l-a dat. Așa că acum și-a cerut încă odată scuze pentru ce s-a întâmplat, dar a explicat și gestul său.

Băiatul fostului șef al LPF, are acum mustrări de conștiință, după interviul dat. ”Vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am luat.

Am fugit din clinică și am spus foarte multe lucruri neadevărate, și s-a mai și băgat în ele. Să mă iertați, e o perioadă foarte dificilă pentru mine. Îmi cer scuze pentru familia lui Melek și nu și-a dorit nimeni să se întâmple așa ceva”, a povestit Mario Iorgulescu într-un clip.

Pe de altă parte, Acesta a explicat că tragedia de acum 6 ani ”a fost doar un accident”. ”A fost doar un accident și nu l-a dorit nimeni Vreau să înțelegeți că nu mi-as fi dorit niciodată să se întâmple așa ceva.

Am ieșit de sub tratament, eram în crize, au venit carabinieri și m-au luat și acum sunt iar sub tratament. Acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul”, a mai spus fiul fostului președinte al LPF.

Și el fost consumator de droguri și alcool, Fulgy sare în ajutorul lui Mario. Mai ales că și el a fost internat ca să își revină din dependențe. ”Mario își respectă protocolul. Și vreau să transmit eu în locul lui că își cere scuze nu pentru ce s-a întâmplat că a mai făcut-o și față de toată lumea și public. a trăit acest șoc și el.

Dar își cere scuze pentru zvonurile apărute cum că el ar fi fost live. E un băiat bun, uitați-vă la tatăl lui și am spus tot. și gata, lăsați-l în pace pe Mario”, a mai spus Fulgy.