Marina Almășan, imagine de senzație. Prezentatoarea în costum de baie, la Costinești

Marina Almășan, imagine de senzație. Prezentatoarea în costum de baie, la Costinești Sursa foto: Facebook/Marina Almasan
Marina Almășan și-a luat inima în dinții și a postat o imagine cu ea în costum de baie, de acum 40 de ani, de pe litoral. Prezentatoarea a primit sute de aprecieri de la fani.

Marina Almășan așa cum nu ați mai văzut-o

Prezentatoarea nu s-a sfiit și a publicat pe contul ei de facebook o imagine cu ea în costum de baie. E drept, poza e din 1985, dar chiar și așa a stârnit valuri de reacții. ”Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu. Dar cum trecerea anilor m-a învățat să ignor comentariile toxice, izvorâte din frustrările unora și altora. Mi-am zis că nu mai contează eventualele câteva comentarii, legate de “cât de dolofană eram!” sau “ce claie de păr aveam în cap!” sau cine știe ce alte emoții negative ar putea stârni o nevinovată fotografie a studenției mele”, a explicat ea.

Motivul postării acestei fotografii a fost acela că a participat la un eveniment la același hotel unde era cazată și atunci. ”Îmi amintesc că, pe vremea studenției mele, mă înghesuiam - în baza unui bilet gratuit de tabără, acordat numai studenților “de 10” - într-o căsuță de beton, cu alte 4 studente și cu iubiții lor “blatiști”, pe deasupra!”, a explicat Marina Almășan.

De ce a ales să se expună

Cert este că fanii au reacționat pozitiv la poza ei. ”Am și eu poze din acei ani... Amintiri minunate, cu gust de tinerețe fără bătrânețe!”, a scris un comentator. ”Minunată și atunci și acum! Frumusețea este dincolo de corp! Vă apreciez maxim” a mai completat o altă persoană. Marina Almășan a trecut printr-o perioadă mai agitată din cauza certurilor cu fostul iubit Georgică Cornu.

Cei doi se mai văd ocazional în instanță, mai ales că prezentatoarea a tot cerut protecție din partea autorităților împotriva bărbatului. Deocamdată lucrurile pare că s-au liniștit, rămâne de văzut însă pentru cât timp.

