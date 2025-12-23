Maria Sol Messi, sora mai mică a lui Messi, implicată într-un accident rutier. Nunta sa a fost amânată

Maria Sol Messi, sora mai mică a lui Leo Messi, se află în recuperare după un accident de maşină petrecut la Miami. Incidentul, care a avut loc în timp ce tânăra pregătea ultimele detalii ale nunţii, a dus la amânarea ceremoniei programate pentru 3 ianuarie, la Rosario, Argentina, potrivit Marca.

Vestea a fost confirmată de Angel de Brito, care a discutat cu Celia Cuccittini, mama lui Messi, și a anunțat că Maria Sol se află în afara oricărui pericol, deși a suferit răni severe.

Potrivit presei argentiniene, citate de Marca, Maria Sol se afla în Miami înainte de revenirea în Argentina, unde urma să se ocupe de pregătirile finale ale nunţii cu Julian Arellano, antrenor al categoriilor de juniori de la Inter Miami. În timpul ce mergea cu maşina, ea a leşinat, a pierdut controlul volanului și a fost implicată într-un accident.

După ce a primit îngrijiri medicale și a trecut prin mai multe teste, medicii au confirmat că nu se află în pericol. Totuși, ea a suferit leziuni severe, printre care fracturi la două vertebre și la călcâi, arsuri grave și o leziune la încheietura mâinii.

„A suferit arsuri, care sunt greu de tratat, dar şi două vertebre fracturate, o gleznă fracturată, dar şi o mână. Nunta va fi reprogramată. Celia (n.r. mama lui Lionel Messi) mi-a spus că Maria Sol şi-a pierdut cunoştinţa după ce a intrat într-un zid”, a spus prezentatorul TV argentinian Angel de Brito.

Leziunile necesită o perioadă lungă de recuperare, motiv pentru care nunta cu Julián Arellano a fost amânată.

Cei doi, care se cunosc din copilărie din Argentina, plănuiseră o ceremonie restrânsă la Rosario, care va fi organizată după recuperarea completă a Maríei Sol.