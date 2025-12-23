Tavanul unei piscine interioare din Sibiu s-a prăbușit. Opt răniți, oamenii sunt scoși de sub dărâmături

Tavanul care acoperea piscina unui hotel de la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari s-a prăbușit marți,rănind opt persoane. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a declanșat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând șase ambulanțe și șapte autospeciale de pompieri.

Update 16:09: Purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan, a declarat pentru Antena 3 CNN că șase dintre cele șapte persoane evaluate medical la fața locului au fost transportate la spital. Dintre acestea, un adult, în vârstă de 45 de ani, a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Patru minori, cu vârste cuprinse între trei și șapte ani, au fost transferați la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru evaluări medicale de specialitate. Un adult a refuzat transportul la spital.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că intervine marți în incinta unei unități de cazare situate la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interiorul clădirii.

La fața locului au fost mobilizate două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, patru ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare, trei autospeciale de stingere și două autospeciale de primă intervenție și comandă, fiind declanșat Planul Roșu de Intervenție.În aceste momente 8 persoane, 5 adulţi şi 3 minor,) au fost extrase din piscina de către salvatori.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în urma incidentului, nu au fost înregistrate persoane grav rănite, două persoane fiind transportate la spital cu leziuni minore și atacuri de panică, iar în zona piscinei se aflau opt persoane în momentul producerii evenimentului. Ar fi vorba despre hotelul Hilton din Sibiu, potrivit Ora de Sibiu.

Acesta a precizat că structura prăbușită era un tavan fals, menționând că, în alte condiții, consecințele ar fi putut fi mai grave, iar la fața locului a fost trimis și un echipaj de scafandri, în timp ce misiunea de căutare a eventualelor persoane surprinse sub dărâmături continuă.

Prefectul Sibiului, Mircea Crețu, a declarat, la Antena 3 CNN, că deocamdată nu se cunosc date suplimentare despre acest incident, autoritățile continuând operațiunile de salvare. Acesta a explicat că urmează în următoare perioadă să se întâlnească la Sibiu cu autoritățile pentru a stabili ce urmează să se întâmple.

O fetiță de șapte ani a fost transportată la spital cu răni minore. În momentul prăbușirii tavanului, opt persoane se aflau în piscină.