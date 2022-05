Margot Robbie se pregătește să joace în Pirații din Caraibe fără Johnny Depp

Depp a debutat pentru prima dată în rolul căpitanului Jack Sparrow, rezistent și care consumă rom, în 2003, câștigându-și o mulțime de fani și o nominalizare la Oscar. El a reluat rolul în alte patru filme precum – Dead Man’s Chest, At World’s End, On Stranger Tides și Dead Men Tell No Tales – dar participarea sa la un al șaselea film planificat nu a fost stabilită în ultimii ani.

Un alt Jack Sparrow

Nu este cu totul surprinzător dacă Disney caută să modifice franciza, în timp ce al cincilea film a fost un succes comercial relativ, încasând aproape 800 de milioane de dolari în întreaga lume, are doar 30 la sută pe Rotten Tomatoes.

Două proiecte sunt în dezvoltare de ceva timp: unul de la scriitorul serialului Ted Elliott și creatorul de la Cernobîl Craig Mazin; iar celălalt este o poveste complet nouă, cu Margot Robbie în rol principal, cu un scenariu de Christina Hodson din Birds of Prey.

Într-un interviu acordat The Times înainte de lansarea Top Gun: Maverick, legendarul producător de la Hollywood Jerry Bruckheimer a confirmat că două scenarii Pirates sunt încă în lucru, inclusiv cel cu Robbie – dacă toate lucrurile merg conform planului.

Care este viitorul francizei

Vorbind despre viitorul francizei și despre rolul principal feminin, el a spus: „Da. Vorbim cu Margot Robbie. Dezvoltăm două scenarii Pirates – unul cu ea, unul fără”. Există o întrebare pe care și-o pun majoritatea fanilor: îl vom vedea vreodată pe Depp revenind ca Jack Sparrow? Bruckheimer a spus: „Nu în acest moment. Viitorul este încă incert”.

Acest lucru face ecoul comentariilor sale anterioare cu privire la viitorul lui Depp ca pirat, spunându-i lui Collider în 2020: „Lucrăm la o schiță chiar acum și sperăm că o vom primi în curând și o vom oferi Disney și sperăm că le va plăcea. Nu știm ce să spunem despre Depp. Lucrăm la asta.”

Depp este încă implicat în procesul pentru defăimare împotriva lui Amber Heard din Virginia, care se va încheia în săptămânile următoare. Acesta vine după pierderea rolului în franciza Fantastic Beasts din cauza situației în care se află, potrivit Uniland News.