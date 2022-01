Exclusiv. Topul celor mai bune filme și seriale din 2022. Recomandările surpriză ale Irinei Margareta Nistor. VIDEO

Deși cinematografele funcționează în continuare în mod limitat, iar cinefilii încă nu pot merge în săli așa cum și-ar dori pentru un spectacol cinematic pe viu, anul care abia a început vine cu câteva oferte de neratat, în opinia criticului de film Irina Margareta Nistor.

Belfast , Spence r și West Side Story conduc topul Irinei Nistor

La foarte scurt timp după anunțarea Globurilor de Aur, Irina Margareta Nistor a făcut, la invitația jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic, un clasament al preferințelor sale personale. În topul ei se află Belfast, ultima creație a regizorului britanic Kenneth Branagh. A fost plăcut impresionată și de biopicul Spencer, inspirat de viața Prințesei Diana de Wales, dar și the Being the Ricardos, pelicula cu două mega-staruri în distribuție, Nicole Kidman și Javier Bardem.

Un alt film preferat de cea cunoscută ca traducătoare a filmelor pe casete video din epoca comunistă este King Richard cu Will Smith ca protaonist. Musicalul West Side Story, un remake interesant și special al lui Steven Spielberg după clasicul anilor 50, de care totuși este „foarte diferit„, este o altă opțiune bifată de cunoscutul critic de film. Pe lista sa se află de asemenea The Eyes of Tammye Faye, cu actrița Jessica Chastain ca protagonistă. Filmul japonez „Drive my car„, în care vede un amestec din scriitorii Cehov și Haruki Murakami, este de asemenea în topul jurnalistei.

Casablanca revine. Aerul vintage adie în marile studiouri

Ca o paranteză, Irina Nistor a remarcat că marile studiouri de film americane, dar și platformele de streaming au început să acorde o atenție tot mai mare filmelor clasice, dintre care mărturisește că are o slăbiciune aparte pentru „minunatul Casablanca„, de la a cărui premieră sărbătorim anul acesta 8 decenii.

Dintre serialele oferite de platformele de streaming, invitata în studioul EVZ a recomandat cinefililor români să fie atenți la The Crimes of Eastwood sau Squid game. În opinia Irinei Margareta Nistor, priza tot mai mare manifestată la nivel global pentru seriale în detrimentul filmelor vine din faptul că oamenii „au nevoie de povești. Serialele au la bază o Șeherezadă„, a conchis criticul de film.

