Marea Neagră a căpătat nuanțe spectaculoase de turcoaz, vizibile inclusiv din spațiu, iar fenomenul a fost observat în această vară și de-a lungul litoralului românesc, potrivit NASA Earth Observatory.

Satelitul PACE al NASA a fotografiat apele Mării Negre pe 22 iunie 2026, cu ajutorul instrumentului Ocean Color Instrument.

Imaginile arată suprafețe uriașe de apă colorate în albastru deschis și turcoaz, într-un spectacol natural care se produce, de regulă, la sfârșitul primăverii și începutul verii.

Potrivit specialiștilor NASA, culoarea este provocată cel mai probabil de coccolitofore, organisme microscopice din categoria fitoplanctonului, acoperite cu plăci fine de carbonat de calciu.

Atunci când se înmulțesc în număr foarte mare, aceste microorganisme reflectă lumina soarelui și dau apei un aspect lăptos-albăstrui. Fenomenul poate deveni atât de extins încât este vizibil de pe orbită.

În alte perioade ale anului, în Marea Neagră pot deveni mai abundente diatomeele, alge microscopice cu învelișuri de silice. Acestea au efectul opus și fac apa să pară mai întunecată.

Fenomenul a atras atenția și pe litoralul românesc în această vară. De la Vama Veche și până în nordul litoralului, apa a căpătat, în anumite perioade, nuanțe intense de albastru și turcoaz.

Specialiștii români au explicat că în zona de coastă culoarea apei poate fi influențată și de sedimentele aduse de Dunăre. În larg, nuanța de turcoaz devine însă mult mai intensă, pe fondul dezvoltării microorganismelor marine.

Imaginile din satelit permit inclusiv observarea curenților și a vortexurilor formate în Marea Neagră.

Dincolo de imaginile spectaculoase, fitoplanctonul are un rol esențial în ecosistemul marin. Aceste organisme reprezintă o sursă importantă de hrană pentru zooplancton, care, la rândul său, constituie hrană pentru numeroase specii de pești.

Coccolitoforele sunt implicate și în ciclul carbonului. În timpul dezvoltării, acestea absorb carbon din apă și din atmosferă. După moartea microorganismelor, o parte din carbon ajunge pe fundul mării, unde poate rămâne stocat pentru perioade îndelungate.

NASA monitorizează astfel de înfloriri ale fitoplanctonului cu ajutorul sateliților, mai ales în regiunile unde prelevarea directă a probelor de apă este dificilă.

Fenomenul nu s-a limitat la Marea Neagră. Strâmtoarea Bosfor a căpătat, de asemenea, nuanțe de turcoaz, iar un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale a fotografiat zona pe 27 mai 2026.