Politica

Marcel Ciolacu susține deplasarea lui Nicușor Dan la Washington: Securitatea României depinde de SUA

Marcel Ciolacu susține deplasarea lui Nicușor Dan la Washington: Securitatea României depinde de SUA
Marcel Ciolacu, fostul lider PSD, a declarat că decizia președintelui Nicușor Dan de a participa, pe 19 februarie, la Consiliul pentru Pace de la Washington, în calitate de observator al României, este una corectă și importantă pentru securitatea țării.

„E o decizie corectă. Eu aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu președintele Trump, din cauza unui lucru foarte simplu. Securitatea României depinde de parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii.

Vârful de tehnologie, de capabilități militare le deține Statele Unite ale Americii. Iar în contextul actual cu conflictul în Ucraina, conflictul în Orient, cel mai solid partener al României este Statele Unite ale Americii din punct de vedere al securității României. Cine spune altceva, înseamnă că trăiește pe altă planetă. Foarte bine că președintele merge în Statele Unite”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu: România e un partener corect în cadrul Uniunii Europene

Marcel Ciolacu a mai declarat că decizia lui Nicușor Dan de a merge la Washington ar fi fost determinată de informațiile primite privind parteneriatul strategic: „Cred că informațiile pe care le-a primit președintele, reale, în ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite”. El a exclus existența unui conflict de poziționare între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește România.

„Nu. România nu are nicio problemă de acest fel. România e un partener corect în cadrul Uniunii Europene, lucru pe care l-am dovedit, indiferent cine a fost președinte sau prim-ministru și România a fost întotdeauna un partener corect cu Statele Unite, mai ales pe latura de securitate națională”, a mai declarat Marcel Ciolacu la un post TV.

