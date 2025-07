România în criză financiară. Ciolacu: Am plătit prețul politic, dacă trebuie să fac și pușcărie, o fac pentru autostrăzi

În plină criză financiară, Marcel Ciolacu vorbește despre starea economiei României și despre măsurile fiscale luate de guvernul său. Fostul premier a respins ideea de colaps economic, declarând că România nu se află într-o astfel de situație explicând că austeritatea severă nu reprezintă soluția pentru reducerea deficitului, ba mai mult, „o adâncește”.

Marcel Ciolacu a venit cu explicații după ce a auzit în ultima perioadă acuzații dure și teorii alarmiste despre așa-zisul „dezastru economic” în care l-ar fi lăsat în urma sa. Fostul premier mai spune că este uimit de faptul că unii îi fac plângeri penale, fiind de un ridicol fără margini, fără să știe că execuțiile bugetare sunt publice și oricine poate verifica foarte simplu.

„Frica de „junk”, motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești? Am plătit prețul politic pentru greșelile mele. Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri”, a punctat fostul premier.