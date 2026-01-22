Politica

Manipularea deficitului explodează: PUSL acuză Guvernul că a mințit românii și cere explicații publice

Manipularea deficitului explodează: PUSL acuză Guvernul că a mințit românii și cere explicații publice
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) acuză public Guvernul că a dezinformat populația în legătură cu situația reală a finanțelor publice și solicită explicații urgente privind nivelul deficitului bugetar.

Reacția PUSL, după declarațiile lui Grindeanu

Reacția PUSL vine după declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că deficitul bugetar prezentat anterior nu reflectă realitatea economică și că a existat o „scamatorie elaborată privind deficitul”, declarații care au amplificat confuzia din spațiul public. Potrivit acestuia, execuția bugetară ar indica un deficit de aproximativ 8%, diferit de cifrele alarmiste vehiculate în ultimele luni.

PUSL atrage atenția că prezentarea contradictorie a datelor economice nu este o simplă problemă de comunicare, ci o situație gravă, cu efecte directe asupra încrederii românilor în stat, asupra mediului de afaceri și asupra stabilității economice.

PUSL solicită publicarea de urgență a execuției bugetare finale

Formațiunea subliniază că românii au suportat deja consecințele unor decizii fiscale importante – precum majorarea TVA și alte creșteri de taxe – iar în aceste condiții este esențial ca populația să cunoască exact care este situația reală a finanțelor publice.

PUSL solicită publicarea de urgență a execuției bugetare finale pentru anul 2025, explicații clare din partea Ministerului Finanțelor privind impactul real al măsurilor fiscale asupra veniturilor la buget și asumarea unei comunicări publice transparente și responsabile privind starea economiei.

„Românii nu pot fi conduși pe baza unor cifre schimbate de la o zi la alta. Este nevoie de adevăr, de coerență și de respect față de cetățeni atunci când vorbim despre banii publici și viitorul economic al țării”, a declarat Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL.

