PUSL anunță constituirea unei noi grupări parlamentare, „Demnitate, Onoare, Curaj”

Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) a anunțat constituirea unei noi grupări parlamentare de la Camera Deputaților, sub denumirea „Demnitate, Onoare, Curaj”. Gruparea este formată din deputații Grațiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă și Alexandru Băișanu.

Potrivit reprezentanților PUSL, această structură parlamentară reflectă atașamentul partidului față de principii precum „respectul pentru demnitatea umană, onoarea în viața publică și curajul de a înfrunta nedreptățile și abuzurile de orice natură”. Inițiativa vine în contextul în care partidul își reafirmă angajamentele politice și valorile pe care le promovează în spațiul public.

Într-un comunicat emis de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), deputatul Grațiela Gavrilescu a subliniat importanța unei perspective umaniste, adaptate la realitățile actuale ale societății românești.

Aceasta a evidențiat că valorile promovate de formațiunea sa — demnitatea, onoarea și curajul — sunt fundamentele pe care se poate reconstrui încrederea populației în instituțiile statului, în special în Parlament și în actul de guvernare.

Deputatul a transmis, de asemenea, că PUSL rămâne deschis colaborării cu alți parlamentari care împărtășesc aceste principii, invitându-i să se alăture platformei „Demnitate, Onoare, Curaj”, recent lansată de partid. Potrivit reprezentanților PUSL, inițiativa își propune să coaguleze în jurul său oameni politici care susțin o guvernare responsabilă, construită pe valori umaniste și sociale.

„Perspectiva umanistă pe care o promovăm este una profund ancorată în realitățile societății românești. Valorile social-liberale, reunite sub principiile demnității, onoarei și curajului, pot reda încrederea cetățenilor în actul de guvernare și în forța constructivă a Parlamentului. Colegii parlamentari care ne împărtășesc valorile sunt bineveniți alături de noi, în gruparea „Demnitate, Onoare, Curaj”, se arată în comunicatul transmis de către PUSL.

Noua grupare parlamentară își propune să joace un rol activ în echilibrarea deciziilor din Legislativ, asumându-și responsabilitatea și inițiativa în promovarea unor politici publice centrate pe interesele cetățenilor. Printre prioritățile anunțate se numără susținerea familiei și a educației, dezvoltarea unui sistem de protecție socială eficient, sprijinirea antreprenorilor locali, întărirea identității naționale și consolidarea respectului față de lege și cetățean.

Gruparea s-a constituit, cu scopul de a combate abuzurile de putere, deciziile politice arbitrare și lipsa de reacție din partea autorităților în fața nedreptăților. Inițiatorii acestui demers transmit că vor să aducă în prim-plan o voce fermă în sprijinul cetățenilor și în apărarea interesului public.

Sub denumirea „Demnitate, Onoare, Curaj”, gruparea reunește parlamentari care afirmă că nu mai doresc să fie părtași la disfuncționalitățile sistemului. Potrivit reprezentanților acesteia, scopul principaleste de a „transmite un mesaj clar: ajunge cu abuzurile de putere, tăcerile complice și deciziile politice arbitrare.

În comunicat se mai arată că toți „cetățenii României merită o reprezentare curajoasă, care nu ezită să spună adevărul și să apere interesele reale ale oamenilor”. Mai mult „Demnitate, Onoare, Curaj” nu este doar un nume simbolic, ci o misiune asumată de grupare care refuză să mai gireze nedreptățile sistemului și își pun experiența în slujba binelui comun”, a transmis Lavinia Șandru printr-o postare pe social media.