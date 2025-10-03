Mănăstirea Cozia Veche, cuprinsă de flăcări. Traficul pe DN7 a fost oprit

Un incendiu a cuprins chiliile Mănăstirii Cozia Veche din județul Vâlcea, iar pompierii au fost mobilizați la fața locului cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările. Circulația pe DN7 a fost oprită temporar pentru a permite echipajelor să intervină în siguranță. „Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7”, anunță ISU Vâlcea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, focul s-a extins la acoperișul clădirii, însă nu au fost raportate victime.

Pentru a împiedica propagarea flăcărilor și pentru stingerea incendiului, la fața locului intervin două autospeciale cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea, alături de alte două autospeciale de la Stația Brezoi și una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Călimănești.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, pe DN7, între kilometrii 197 și 198, în zona localității Călimănești (județul Vâlcea), traficul rutier a fost oprit temporar din cauza incendiului, pentru a permite intervenția echipajelor de pompieri.

Circulația a fost deviată pe ruta ocolitoare DN7CC – Centura Călimănești, iar reluarea traficului în condiții normale este estimată pentru ora 10:30.

Mănăstirea Cozia, una dintre cele mai valoroase bijuterii ale arhitecturii medievale românești, a fost ctitorită de voievodul Mircea cel Bătrân între anii 1386 și 1388, fiind sfințită la 18 mai 1388. Amplasată pe malul drept al Oltului, în apropierea stațiunii Călimănești, mănăstirea a devenit nu doar un important centru spiritual, ci și o adevărată școală de cultură și artă bizantină. De-a lungul secolelor, Cozia a trecut prin numeroase restaurări, păstrându-și însă farmecul original și statutul de necropolă domnească, aici aflându-se mormântul lui Mircea cel Bătrân.

La aproximativ un kilometru distanță de mănăstirea principală se află Schitul Cozia Veche, cunoscut și sub numele de „Sfântul Ioan la Piatra”, considerat una dintre cele mai vechi așezări monahale din zonă. Deși nu se cunoaște cu exactitate data fondării sau numele ctitorului, schitul este atestat documentar la 8 noiembrie 1601, într-un hrisov semnat de monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul. Mărturii din secolul al XVII-lea, precum cele ale Patriarhului Macarie al Antiohiei, arată că aici trăiau pustnici și că biserica era „prea frumos clădită”, fiind un loc de retragere și rugăciune pentru călugării Coziei.

Biserica schitului Cozia Veche a fost restaurată în 1670 și resfințită de mitropolitul Teodosie al Țării Românești, fost stareț al mănăstirii Cozia. Ultimele mențiuni despre viața monahală de aici datează din 1837, după care lăcașul a intrat într-o perioadă de declin, rămânând doar ruinele care mai amintesc astăzi de splendoarea sa de odinioară. Împreună, Mănăstirea Cozia și Schitul Cozia Veche formează un ansamblu spiritual de mare importanță pentru istoria și identitatea ortodoxiei românești.