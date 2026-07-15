Mallorca atrage în fiecare vară milioane de turiști din întreaga lume, însă odată cu numărul mare de vizitatori crește și riscul furturilor din buzunare și din genți. Autoritățile și experții în turism îi îndeamnă pe cei aflați în vacanță să fie atenți, mai ales în locurile foarte aglomerate. Mai multe videoclipuri distribuite pe rețelele sociale par să surprindă momentul în care hoții de buzunare îi lasă pe turiști fără bunuri, profitând de aglomerația din apropierea orașului Palma, potrivit Majorca Daily Bulletin.

Într-unul dintre videoclipuri, un grup de tineri se apropie de un cuplu de vârstnici. În timp ce bărbatul privește într-o altă direcție, unul dintre hoți pare să îi sustragă bunuri din buzunar, fără ca acesta să observe, potrivit sursei.

Într-o altă filmare, doi tineri par să fure portofelul unei femei în vârstă, în timp ce aceasta se plimba în apropierea Catedralei din Palma.

Alături de Ibiza și Menorca, Mallorca este una dintre cele mai căutate destinații turistice din Marea Mediterană. În ultimii ani, insula s-a confruntat cu efectele supraturismului.

În 2025, Mallorca a fost vizitată de aproximativ 13,5 milioane de turiști, un număr considerabil raportat la dimensiunea insulei.

Potrivit expertului în turism Angel Castellanos, stabilit în California și proprietar al canalului „The Tour Guy” de pe YouTube, hoții nu aleg victimele exclusiv în funcție de vârstă.

„Infractorii urmăresc, de regulă, persoane care par distrase, au multe pungi de cumpărături, nu cunosc zona sau reacționează mai greu. Același lucru este valabil și pentru turiștii aflați sub influența alcoolului, mai ales în cartierele cu viață de noapte intensă”, a explicat acesta.

Expertul consideră că intensificarea fenomenului este legată și de revenirea puternică a turismului internațional în Europa, peste nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

Castellanos, care afirmă că a vizitat peste 100 de țări fără să fie victima hoților de buzunare, spune că vigilența este cea mai eficientă metodă de protecție.

El le recomandă turiștilor să poarte genți antifurt în diagonală, să își păstreze bunurile în buzunare frontale cu fermoar și să evite să își lase telefonul mobil pe mesele cafenelelor sau restaurantelor.

„Concluzia nu este că trebuie să evitați aceste locuri, ci să călătoriți mai inteligent”, a mai spus specialistul.

Acesta îi încurajează pe turiști să nu renunțe la vacanțele în Mallorca din cauza acestor incidente, menționând că insula rămâne una dintre cele mai atractive destinații estivale din Europa.