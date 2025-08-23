Social „Maldive de Europa”, magnet pentru turiști. Cât costă un sejur în micul paradis al Albaniei







Dacă vacanțele exotice în Maldive par un vis tot greu de atins în 2025, turiștii europeni au descoperit o alternativă mai accesibilă, chiar pe continent. Albania, odinioară una dintre cele mai izolate țări din lume, își recâștigă locul pe harta turismului și este astăzi promovată de majoritatea agențiilor din domeniu.

Albania a fost ani de zile ocolită, însă în prezent atrage vizitatori din toată lumea. Peisajele spectaculoase, plajele cu ape turcoaz și ruinele vechi de mii de ani le oferă turiștilor un cadru perfect pentru o vacanță de neuitat.

Aceștia rămân impresionați și de ospitalitatea localnicilor, de gastronomie și de farmecul natural neatins de turismul de masă. În ultimii ani, tot mai mulți români au ales să renunțe la sejurul în România sau Bulgaria pentru această destinație.

Stațiunea Ksamil, situată în aproape de insula Corfu, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Albania. Plajele cu nisip fin și apele cristaline i-au adus renumele de „Maldivele Europei”, atrăgând vizitatori din întreaga lume.

Accesul către această destinație se face destul de ușor. Din Tirana, drumul până la Ksamil durează aproximativ patru ore cu mașina. Turiștii care vin din Grecia pot ajunge cu feribotul în doar 30 de minute până în Saranda, de unde stațiunea se află la câțiva kilometri.

Deși tarifele pentru cazare și servicii din Ksamil sunt mai mari decât în alte zone ale Albaniei, ele rămân mult mai accesibile decât în destinațiile exotice, precum Maldivele. Stațiunea oferă astfel un echilibru între frumusețea naturală impresionantă și prețuri rezonabile, fiind o alegere potrivită pentru turiștii care vor să se bucure de peisaje spectaculoase fără cheltuieli exagerate.

Din București până în Tirana sunt aproximativ 900 de kilometri, adică 12 ore de mers cu mașina prin Bulgaria și Macedonia. Mai comod este avionul: o oră și 20 de minute de zbor, iar biletele pornesc de la 132 de lei.

Închirierea unei mașini costă în jur de 14 euro pe zi, însă infrastructura rămâne o provocare. Drumurile sunt înguste, pline de gropi, iar traficul e haotic.

Tirana se poate vizita într-o singură zi. Piața Skanderbeg, centrul orașului, este principalul punct de atracție. Istoria recentă este însă la tot pasul. Celebrele buncăre construite de dictatorul Enver Hoxha au devenit muzee – Bunk’Art 1 și 2 – și atrag turiștii dornici să înțeleagă perioada de izolare totală prin care a trecut Albania.

La final de august, turiștii plătesc între 1700 de lei și 5.160 de lei pentru șase nopți de cazare în Ksamil. În acest preț, majoritatea hotelurilor oferă doar micul dejun inclus, iar celelalte mese pot fi servite în restaurantele a la carte.

Există și variante pentru cei care au stabilit un buget redus. Pentru un apartament de lux situat în apropiere de plajă, turiștii plătesc doar 273 de lei pe noapte. În acest caz, singurul dezavantaj ar fi că nu au mesele incluse în pachet. Cei care caută plaje cu nisip fin aleg Durres, la doar 40 de kilometri de Tirana. Orașul este preferat de polonezi și oferă prețuri accesibile.

În Mamaia, turiștii plătesc în jur de 1752 de lei pentru șase nopți de cazare la un hotel de trei stele. În cazul unui pachet cu mic dejun inclus, prețul final ajunge la 3.024 lei. În cazul unui hotel de patru stele, costul unui sejur de șase nopți depășește 5.500 de lei.

În a doua parte a lunii august, tarifele de cazare rămân accesibile în Bulgaria. Pentru șase nopți de cazare la un hotel de trei stele, turiștii găsesc oferte care pornesc de la 1773 de lei.

Hotelul se află la 400 de metri de plajă, iar pachetul de cazare include micul dejun. La All Inclusive, turiștii pot găsi oferte care pornesc de la 3.300 de lei pentru aceeași perioadă.

În cazul hotelurilor de patru stele, tarifele de cazare încep de la 4.000 de lei pentru un sejur de două persoane. Cei care aleg varianta All inclusive pun la bătaie un buget generos, având în vedere că tarifele pornesc de la 4.715 lei.