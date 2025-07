Social Cât te costă vacanța în Albania. Avantaje și dezavantaje







Albania pare să fie o destinație către care românii se îndreaptă cu mai multă deschidere, mai ales datorită prețurilor. Acestea par să fie mai mici ca în Grecia și decât în România.

Albania o destinație cu dus și întors

Mulți dintre turiști aleg să meargă pe plajele din Albania în stațiunile lor. Motivele sunt legate de prețuri, dar și de confort. ”Am fost anul trecut, în Durres, Vlore, Ksamil, Sarande, Himare, plaja Gjipe, Gjirokaster, Dhermi si Tirana. Puteți sări peste Durres și Tirana, chiar și peste Vlore. Gjirokaster ne-a plăcut foarte mult.

Sarande și Ksamil au niște plaje cu apa superbă, chiar ca în Maldive, dar sunt foarte aglomerate. Noua ne-au plăcut foarte mult Himare, Dhermi, Porto di Palermo și parcul Butrint. Peste tot am mâncat bine și ieftin, foarte proaspăt, mai ales pește și fructe de mare. Ne-am simțit în siguranță peste tot, oamenii ni s-au părut super amabili. Am stat la un hotel de 5 stele, care merită 4. Dar am fost mulțumiți, o experiență frumoasă pe care cu siguranță o vom repeta.

O masă, câteva zeci de euro

Merită să vedeti cât mai multe locuri, să nu stați într-o singură stațiune” a explicat un turist. Cât despre prețuri, acestea variază. O cafea costă în jur de 1.2 euro. Berea are un preț cuprins între 1 și 2 euro. șezlongul cu umbrella variază între 5 și 20 de euro. O masa pentru o persoană variază între 20 și 100 de euro. ”Mâncarea bună și nu scumpă.

Recomand Oda pentru mâncare tradițională albaneză. Era Blloku sau Mullixhiu pentru o cină mai deosebită. Dacă vreți mai ieftin, sunt și multe gen grill/shaormerie sau pizzerii cu porții mari și prețuri rezonabile. Culinar albanezii excelează mai ales în mâncăruri cu sosu. Mâncăruri pe care să le încercați: Fërgesë Tiranë, Tavë kosi. În Tirana am văzut și multe gelaterii /cofetarii, pe unde am întrat pentru desert au fost foarte bune”, a mai explicat un alt turist.