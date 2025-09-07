Politica Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion







Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut ca „Makaveli”, și Diana Șoșoacă sunt implicați într-un conflict public. După ce l-a luat în partid, acesta o acuză pe lidera S.O.S. România că l-a folosit pentru imagine.

„Tu vrei să ne minți pe toți? Și mă luai pe mine și mă înjureai că de ce sunt pro Georgescu?“, a spus el pe TikTok.

Conflictul dintre Alexandru Virgil Zidaru, alias „Makaveli”, și Diana Șoșoacă a escaladat după ce influencerul a părăsit S.O.S. România, reclamând modul în care a fost implicat în activitățile partidului. Într-un videoclip postat pe TikTok, Makaveli a afirmat că nu înțelege de ce a fost tras la răspundere pentru implicarea sa în campania lui George Simion.

„Tu vrei să ne minți pe toți? Și mă luai pe mine și mă înjureai că de ce sunt pro Georgescu? Nu mai vreau să mai stau și am plecat în mai. M-am dus în ciuda ta și am făcut campanie lui Simion cu steaguri. Țineți minte că eram cu steagurile pe mașina lui Dan, haideți la vot, haideți la vot”, a spus el.

Makaveli a afirmat că reproșurile Dianei Șoșoacă nu erau justificate și a acuzat-o că l-a folosit pentru imagine. În plus, el susține că prezența sa în Parlament a fost folosită pentru a atrage atenția presei.

„Că tot ziceai «nu ți-e rușine, mă»? De ce mă, ești tu stăpână pe mintea mea? Bă, tu dacă m-ai luat undeva, m-ai luat să defilezi cu mine prin Parlament, că erau toată presa și toate ziarele după mine. Tu vrei să ne minți pe toți? M-ai luat că-ți plăcea să defilezi cu camerele după tine, dar nu erau camerele după tine, erau după Makaveli”, a adăugat el.

De-a lungul timpului, Makaveli a fost implicat în mai multe episoade controversate în Parlament, unde a transmis mesaje provocatoare, uneori chiar vulgare, care au stârnit reacții negative în rândul susținătorilor săi.

„În primul rând, ascundeți-vă soțiile că a intrat Makaveli în Parlament. Doi la mână, fiți cuminți, mergeți pe vârfuri. Cine e corect, e corect. Cine nu, ce crezi, îi băgăm amendă”, a continuat el.

Ulterior, influencerul a decis să părăsească S.O.S. România și să renunțe la funcția sa din Parlament, invocând lipsa de timp pentru a-și continua activitatea politică.

„Având în vedere timpul care nu-mi mai permite să-mi onorez programul de lucru, luni îmi voi da demisia din postul pe care îl ocup la Parlament”, spunea acesta.

Recent, influecerul a afirmat în online că Luis Lazarus ar fi ales să stea departe de Diana Șoșoacă, deși cei doi au făcut echipă în ultimii ani.

„Luis Lazarus a fost băiat deștept. Nu s-a mai afișat cu ea”, a spus el.

Makaveli și-a câștigat notorietatea pe TikTok, promovându-l pe Călin Georgescu și implicându-se în campaniile politice ale lui George Simion. Potrivit documentelor desecretizate după ședința CSAT, el figura printre influencerii remunerați de Bogdan Peșchir pentru a sprijini agenda suveraniștilor, însă nu au fost luate măsuri împotriva sa.