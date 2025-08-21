Politica Mai puţine secţii de votare în stânga Nistrului. Explicaţiile Guvernului de la Chişinău







Republica Moldova. Guvernul de la Chişinău vrea să limiteze votul influenţat de Moscova în regiunea transnistreană prin reducerea numărului secţiilor de votare.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca miercuri, 20 august. Potrivit oficialului, măsura are ca scop organizarea unui proces electoral corect, bazat pe libera exprimare, având în vedere că, la scrutinele anterioare, au existat cazuri de vot organizat și influențat.

Deși nu a oferit un număr exact, Roşca a menționat că hotărârea finală privind totalul secțiilor de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului urmează să fie adoptată de Comisia Electorală Centrală (CEC). Cel mai probabil până la finalul acestei săptămâni.

„În trecut, am fost martori la un vot organizat și influențat din partea regiunii transnistrene. Iar misiunea noastră de bază este organizarea unui proces electoral bazat pe corectitudine și libera exprimare. De aici trebuie să reiese și numărul secțiilor de votare. Care desigur că, într-un final, va fi aprobat de către CEC.

Menționez faptul că nici un partid politic și nici un candidat în procesul electoral nu își poate desfășura campanie electorală în mod liber pe teritoriul regiunii transnistrene. Tiraspolul nu respectă legislația și Constituția. Motiv pentru care nu putem vorbi despre un proces democratic și liber în regiune”, a declarat Roman Roșca.

Amintim că Tiraspolul a publicat la 15 august o solicitare către Parlamentul Republicii Moldova, în care a cerut deschiderea a 41 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.

Potrivit solicitării, așa-numiții deputați locali ar fi primit numeroase plângeri din partea locuitorilor și organizațiilor neguvernamentale din regiune. Semnatarii s-ar fi declarat îngrijorați de o posibilă reducere a numărului de secții comparativ cu scrutinurile anterioare.

În replică, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a respins solicitarea, declarând că aceasta „nu are un temei legal”. Şi ar putea face parte dintr-o „acțiune concertată”. El a precizat că, pentru scrutinul din acest an, CEC planifică deschiderea a 10 secții de votare dedicate cetățenilor din regiunea transnistreană, conform prevederilor Codului Electoral și în baza estimărilor oficiale.

Decizia Comisiei de a reduce numărul secțiilor a stârnit reacții critice. Pe 18 august, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a acuzat CEC că ar încălca legea. Formaţiunea condusă de Igor Dodon a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională.

La rândul său, Uniunea Juriștilor din Moldova – organizație care intenționează să monitorizeze alegerile – și-a exprimat îngrijorarea, alăturându-se mai multor politicieni și unui candidat independent, care au cerut condiții egale de vot pentru toți cetățenii. Indiferent de regiunea în care locuiesc.

La alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie 2024, au fost deschise 30 de secții de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului. Acestea au fost amplasate în 21 de localități de pe malul drept și în raionul Dubăsari.