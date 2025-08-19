Social Sărbătoare mare la Mitropolia pro-rusă de la Chişinău. Mitropolitul Vladimir şi episcopul de Bălţi s-au felicitat reciproc







Republica Moldova. Mitropolitul Moldovei şi al Chişinăului Vladimir a împlinit luni, 18 august, 73 de ani. Dacă anii trecuţi ziua de naştere a mitropolitului supus Patriahiei Moscovei era un eveniment monden, reflectat pe larg în mass-media dintre Nistru şi Prut, în acest an evenimentul a fost trecut cu vederea.

În aceeaşi zi şi-a sărbătorit ziua de naştere şi episcopul de Bălţi Marchel, cunoscut ca un propagandist înflăcărat al Kremlinului. Acesta a împlinit 66 de ani. Cei doi înalţi clerici s-au felicitat reciproc la primele ore ale dimineţii de luni.

Anii trecuţi presa de la Chişinău scria despre mesele pompoase din sediul Mitropoliei, oaspeţii care veneau să-l felicite, chiar şi despre cadourile pe care le primea şeful bisericii pro-ruse. În anul curent, ziua de naştere a Mitropolitului aproape că a fost trecută cu vederea.

Cea mai multă informaţie o găsim peportalul Mitropoliei Moldovei şi a Chişinăului. Dintr-un mesaj de felicitare, semnat de colaboratorii direcţiei mitropolitane, aflăm că „întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, aniversează 73 de ani de viață pământească”.

„Această zi aniversară este una deosebită nu doar pentru Înaltpreasfinția Voastră, ci și pentru întreaga Mitropolie a Chișinăului și a Întregii Moldove, căci sunteți personalitatea care, prin statornicie, devotament și hotărâre, conduceți cu înțelepciune poporul binecredincios al țării, purtând cu demnitate flamura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe deasupra tuturor încercărilor și potrivniciilor vremurilor”, scrie în mesajul de felicitare.

Mitropolitul Vladimir a fost gelicitat public şi de corul de copii al Catedralei mitropolitane „Naşterea Domnului”.

„Prin înțelepciunea și dragostea cu care ne călăuziți, ne inspirați să trăim întru Hristos și să rămânem statornici în credință, fiecare zi în care ne binecuvântați cu prezența și rugăciunile Înaltpreasfinției Voastre, este o zi de mare încurajare și nădejde pentru noi toți”, scrie în mesajul de felicitare.

În acest an au lipsit felicitările publice pentru Mitropolitul Vladimir în partea autorităţilor. Pe portalurile oficiale ale Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului nu se regăseşte niciun mesaj de felicitare pentru mitropolitul subordonat Patriarhului rus Kiril.

Aproape că lipsesc mesajele de felicitare, cel puţin în presă şi pe reţelele de socializare, din partea ex-preşedintlui Igor Dodon. Liderul socialiştilor s-a declarat în repetate rânduri un mare susţinător al bisericii ortodoxe pro-ruse din Republica Moldova.

Mitropolitul Moldovei şi al Chişinăului l-a felicitat dezdediminează pe episcopul Marchel cu ziua de naştere.

„Fie ca slujirea pe care o săvârșiți în ogorul Bisericii să fie răsplătită cu roade bogate, iar harul Duhului Sfânt să vă însoțească pașii spre împliniri și mai frumoase în plan pastoral, social și cultural”, i-a scris mitropolitul episcopului din Bălţi.

Invazia rusă în Ucraina a aprofundat scindarea din biserica ortodoxă din Republica Moldova, controlată de ruşi. Aceasta fiind cea mai mare după anul 1992, când mai mulţi clerici au votat pentru reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

Deşi aflaţi sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse, mai mulţi preoţi au condamnat agresiunea rusă. Totodată, ei au refuzat să-l pomenească la liturghie pe Patriarhul Kiril, cel care le-a cerut ruşilor să meargă în Ucraina ca să ucidă şi "să moară pentru iertarea păcatelor".

Preoţii au rămas nemulţumiţi şi de atitudinea Mitropolitului Vladimir faţă de războiul din Ucraina. Capul bisericii ortodoxe ruse din Republica Moldova a condamnat războiul. Dar a evitat să spună cine este agresorul.

La fel, preoţii s-au supărat pe păstorul lor şi de faptul că acesta, împreună cu Kiril, i-a cântat „Mulţi ani trăiască” lui Vladimir Putin, într-o biserică din Rusia.

Astfel, începând cu anul 2022, mai mulţi parohi au decis să părăsească Mitropolia Moldovei şi să adere la Mitropolia Basarabiei.

Doar în 2023, 40 de parohii au aderat la Mitropolia Basarabiei. Lucru taxat agresiv de Mitropolia supusă Moscovei. Biserica Română le-a acordat tot sprijinul preoţilor care nu au mai acceptat să fie conduşi de ruşi şi i-a primit în rândurile ei.

Pe 11 noiembrie 2023, mai mulți preoți și credincioși din protopopiatul de Chișinău, sectorul II, au semnat o adresare către Mitropolitul Vladimir. Ei au cerut inițierea procesului de aderare a Mitropoliei Moldovei la Patriarhia Română.