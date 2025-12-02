Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu, trimiși în judecată de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat marți trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor oameni de afaceri din Sibiu, precum și a lui Eugen Iordănescu, administrator al S.C. Parc Industrial Sibiu S.A.

Dosarul vizează vânzarea de terenuri situate în comuna Șelimbăr, județul Sibiu, către persoane apropiate inculpatului, la prețuri mult sub valoarea de piață. Ulterior, terenurile ar fi fost revândute la preț real, generând un profit de peste 20 de milioane de lei.

Printre cei trimiși în judecată se numără:

Eugen Iordănescu, acuzat de stabilirea intenționată a unor valori diminuate ale terenurilor aparținând Parcului Industrial, pentru obținerea de foloase necuvenite, în formă continuată;

Adrian Ioan Pintea și Florian Ioan Muntean, administratori în drept ai Parcului Industrial, pentru complicitate la stabilirea valorilor diminuate;

Ștefan Iordănescu, project manager, pentru transmiterea fictivă a unor părți sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală;

Oana Andreea Marinovici, notar public, acuzată de mărturie mincinoasă;

Mai mulți oameni de afaceri pentru complicitate la transmiterea fictivă a părților sociale și mărturie mincinoasă.

DNA precizează că terenurile vândute la prețuri subevaluate au fost ulterior valorificate la valoarea de piață, iar prin aceste tranzacții Eugen Iordănescu și apropiații săi ar fi obținut foloase necuvenite în sumă totală de peste 20,6 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, în 2014, Iordănescu Eugen a stabilit cu intenție o valoare diminuată pentru un teren de 9.380 mp, vândut inițial către el și soția sa pentru 23.775 lei. A doua zi, terenul a fost pus la vânzare pentru 1,84 milioane lei, iar cei doi au încasat jumătate din sumă. În 2018, terenul a fost revândut pentru 550.000 de euro.

În perioada 2015-2021, mai multe terenuri de diferite dimensiuni au fost vândute la prețuri subevaluate, inclusiv către fii lui Iordănescu sau către societăți controlate de acesta, generând un folos necuvenit estimat la sute de mii, uneori milioane de lei, pentru fiecare tranzacție.

În mai multe cazuri, administratorii societății au semnat contractele la prețuri mult sub valoarea de piață, iar terenurile au fost ulterior revândute la preț real, consolidând beneficiul patrimonial necuvenit.

În cauză, DNA a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, cu excepția notarului implicat. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii.

Anterior, Eugen Iordănescu fusese trimis în judecată și în legătură cu alte infracțiuni, inclusiv delapidare, având legătură și cu programul „Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană 2019”.