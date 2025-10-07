Mai multe zone din Bulgaria, sub Cod roșu. Meteorologii: Situația va rămâne încă două zile instabilă

Stațiunea balneară Lozeneț de pe litoralul bulgar este afectată de inundații, apa acumulându-se în zonele joase și inundând parterele mai multor hoteluri, în timp ce aproape tot estul Bulgariei este sub Cod roșu, iar restul țării sub Cod portocaliu, potrivit Novinite.com

Autoritățile din Țarevo au avertizat că inundațiile pot afecta circulația, unele străzi devenind temporar impracticabile, iar drumul către plaja „Nestinarka” din Brodilovo a fost închis. Deși râurile și pâraiele nu au depășit nivelul normal, cantități mari de apă de ploaie se scurg de pe drumuri în zonele joase.

Din cauza ploilor abundente, toate școlile și grădinițele din municipalitate au fost închise marți ca măsură de precauție, iar autoritățile locale le-au cerut locuitorilor să fie prudenți și să evite deplasările care nu sunt necesare.

Proprietarilor de câini de curte li s-a cerut să-și elibereze animalele și să le mute în locuri sigure. Situația rămâne instabilă, iar autoritățile avertizează că condițiile se pot înrăutăți rapid.

Ploi torențiale au lovit peste noapte regiunea Țarevo, unde până la prânz s-au înregistrat aproape 94 de litri de apă pe metru pătrat. Deși nu a fost declarată starea de urgență, echipele Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției de Frontieră au acționat toată noaptea pentru a gestiona situația.

În orașul Primorsko continuă eforturile de control al nivelului apei din barajul Novo Panicearevo, care a depășit cu aproximativ un metru cota de atenție. Pompele, ce funcționează cu un debit de 400 de litri pe secundă, direcționează apa spre barajul Iasna Poliana, unde există încă suficientă capacitate, astfel că populația nu este în pericol.

Condițiile meteo din Bulgaria ar putea persista încă două zile, până joi dimineața.

Anastasia Kirilova, reprezentantă a Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie, a declarat că cele mai mari cantități de precipitații au fost înregistrate în satul Kosti, unde s-au acumulat 212 litri pe metru pătrat.

Ea a precizat că, în zonă, totalul precipitațiilor ar putea depăși 100 de litri pe metru pătrat și a avertizat că solul deja saturat poate provoca alte probleme, inclusiv alunecări de teren în mai multe regiuni. „Solul este puternic îmbibat, iar odată cu noile precipitaţii, riscul de alunecări de teren şi alte complicaţii este real”, a spus aceasta.

O alunecare de teren produsă lângă orașul Asenovgrad a blocat complet drumul care face legătura între Plovdiv și Smolian.