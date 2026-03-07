MAI a stabilit noile scheme de personal pentru prefecturi după OUG 7/2026

Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, care vizează reorganizarea schemelor de personal ale instituțiilor prefectului.

A fost emis Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/496 din 6 martie 2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale instituțiilor prefectului.

Actul administrativ a fost adoptat în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026, care stabilește că ministerul coordonator trebuie să emită, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, un ordin pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente fiecărei instituții a prefectului.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, stabilirea numărului de posturi pentru fiecare instituție a prefectului a fost realizată pe baza unor criterii obiective.

Printre acestea se numără volumul activităților desfășurate de instituțiile prefectului și complexitatea responsabilităților administrative.

Autoritățile au avut în vedere și numărul actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale care sunt supuse verificării de legalitate de către prefect.

Un alt criteriu luat în calcul a fost numărul unităților administrativ-teritoriale din fiecare județ.

De asemenea, au fost analizate și numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care instituțiile prefectului sunt parte, populația județelor, nivelul de dezvoltare economică și administrativă, precum și particularitățile geografice și administrative ale fiecărei regiuni.

Ministerul a luat în considerare și volumul activităților legate de aplicarea legislației privind proprietatea.

Potrivit noilor prevederi stabilite prin ordinul emis de Ministerul Afacerilor Interne, cele mai reduse scheme de personal sunt prevăzute pentru instituțiile prefectului din județele Covasna, Giurgiu și Ilfov.

În aceste trei județe, instituțiile prefectului vor avea câte 33 de posturi.

În categoria următoare se află județele Bistrița-Năsăud, Călărași, Mehedinți, Sălaj și Tulcea, unde schema de personal este stabilită la 34 de posturi.

Pentru un număr mare de județe, ordinul MAI stabilește o schemă de personal de 35 de posturi.

Această categorie include instituțiile prefectului din județele Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Harghita, Ialomița, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

În aceste județe, structura administrativă a instituțiilor prefectului este dimensionată în funcție de volumul activităților administrative și juridice desfășurate.

Pentru alte județe, numărul de posturi stabilit prin ordinul MAI este mai mare.

Instituțiile prefectului din Alba, Arad, Brașov, Gorj și Maramureș vor avea câte 36 de posturi.

În județele Argeș, Bacău, Dolj, Galați, Olt, Prahova și Suceava schema de personal va fi de 37 de posturi.

În județele cu populație mai mare și cu activitate administrativă mai intensă, numărul de posturi este mai ridicat.

Instituțiile prefectului din Cluj, Constanța, Iași și Timiș vor avea câte 39 de posturi.

Cea mai mare schemă de personal este stabilită pentru instituția prefectului din Municipiul București.

Pentru Capitală, schema de personal va cuprinde 45 de posturi.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că implementarea noilor prevederi va fi realizată în colaborare cu instituțiile prefectului.

Autoritatea a transmis că subsecretarul de stat coordonator din cadrul ministerului va coopera în continuare cu prefecții și subprefecții.

Scopul acestor demersuri este aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și asigurarea unei tranziții administrative funcționale în fiecare instituție a prefectului.