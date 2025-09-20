International

MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în marile țări ale Europei. Haosul e total

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat o informare, azi, pentru cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania şi Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).

Oficialii de la MAE recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de urgenţă, astfel:

* Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335

* Ambasada României în Republica Federală Germania: +49 160 157 9938

* Ambasada României în Regatul Belgiei: +32 (0)497 428663.

Mai multe aeroporturi din Europa au fost afectate, sâmbătă, de un atac cibernetic care a blocat check-in-ul și îmbarcarea. Zeci de zboruri au întârzieri sau sunt anulate, iar autoritățile au avertizat că problemele pot continua și în următoarele zile.

Hackeri

Hackeri Sursa foto: EVZ

Un atac care a paralizat activitatea pe mari aeroporturi de pe „Bătrânul Continent”

Atacul a lovit mai multe hub-uri aeriene majore din Europa, paralizând sistemele de check-in și îmbarcare și generând haos în aeroporturi. Primele incidente au fost semnalate vineri seara, iar sâmbătă dimineață pasagerii din Berlin și Bruxelles s-au confruntat cu întârzieri masive și anulări de zboruri.

Autoritățile avertizează că problemele ar putea persista zile întregi, și asta pentru că operațiunile sunt desfășurate doar manual, ceea ce prelungește considerabil timpii de procesare.

Atacul cibernetic a fost confirmat de aerorportul din capitala Belgiei

Atacul cibernetic a fost confirmat de furnizorul de servicii de check-in și îmbarcare al aeroportului din Bruxelles, care a anunțat public pe site-ul instituției că sistemele au fost compromise vineri seara.

