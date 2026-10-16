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Maduro și Cilia Flores susțin că n-ar fi vinovați de tortură. Procesul, în 2027

Maduro și Cilia Flores susțin că n-ar fi vinovați de tortură. Procesul, în 2027Maduro / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovat la New York, după ce procurorii americani au formulat noi acuzații potrivit cărora cei doi ar fi conspirat pentru comiterea unor acte de tortură împotriva opozanților politici, potrivit Associated Press.

Dosarul se adaugă acuzațiilor de trafic de droguri și infracțiuni legate de arme pentru care cuplul este judecat în Statele Unite.

Maduro a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept false. Fostul lider venezuelean se află în detenție în Statele Unite din ianuarie 2026, după ce a fost capturat în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela.

Cazul are implicații atât pentru sistemul judiciar american, cât și pentru situația politică din țara sud-americană.

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Ce acuzații au formulat procurorii americani

Noile acuzații vizează presupusa implicare a lui Maduro și a soției sale într-o conspirație pentru comiterea unor acte de tortură împotriva adversarilor politici. Printre metodele menționate în dosar se numără electrocutările, bătăile și simularea înecului.

Aceste acuzații trebuie diferențiate de cele privind traficul de droguri și infracțiunile legate de arme, formulate anterior de autoritățile americane. Pledoaria de nevinovăție reprezintă poziția oficială a celor doi în fața instanței și nu echivalează cu o decizie asupra vinovăției sau nevinovăției lor.

Maduro a susținut că este un „prizonier de război” și a respins acuzațiile aduse împotriva sa. În acest stadiu al procedurilor, acuzațiile procurorilor urmează să fie examinate de instanță.

Detenție într-o închisoare federală din Brooklyn

Nicolás Maduro și Cilia Flores sunt deținuți într-o închisoare federală din Brooklyn, New York, în condiții stricte de securitate. Potrivit informațiilor, cei doi nu au acces la ziare sau la internet, dar pot comunica telefonic cu membrii familiei și cu avocații lor.

Maduro

Maduro. Sursa foto: Captură video

Capturarea cuplului, în ianuarie 2026, în timpul unei operațiuni militare americane desfășurate în Venezuela, a precedat transferul acestuia în Statele Unite și continuarea procedurilor judiciare.

Cazul este urmărit îndeaproape și din perspectiva relațiilor dintre Washington și Caracas, în contextul schimbărilor politice produse după îndepărtarea lui Maduro de la putere.

Când ar urma să înceapă procesul

Potrivit informațiilor relatate de News.ro, procesul în care Maduro și Flores urmează să fie judecați este programat să înceapă la 1 iunie 2027. Calendarul procedurilor poate fi modificat în funcție de evoluția dosarului și de deciziile instanței.

Fostul președinte venezuelean a fost criticat de organizații și activiști pentru drepturile omului în timpul mandatului său, fiind acuzat de folosirea represiunii împotriva opoziției. Noile acuzații din Statele Unite aduc în prim-plan presupusele abuzuri împotriva adversarilor politici, însă stabilirea responsabilității penale revine instanței.

Venezuela, sub conducere interimară

După capturarea lui Maduro, Delcy Rodríguez, fostă vicepreședintă a Venezuelei, a preluat conducerea interimară a țării. Potrivit relatării News.ro, administrația sa guvernează în condițiile presiunilor exercitate de Statele Unite.

Evoluțiile judiciare din dosarul Maduro se desfășoară astfel într-un context politic sensibil, marcat de schimbarea conducerii de la Caracas și de relațiile tensionate dintre cele două state.

Pe scurt, Maduro și Cilia Flores resping noile acuzații de tortură și pledează nevinovat. Următoarea etapă majoră anunțată în dosar este procesul programat pentru iunie 2027, în cadrul căruia acuzațiile vor trebui examinate de justiția americană.

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