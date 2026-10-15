Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovați joi, 15 octombrie, în fața unui tribunal federal din New York, după ce procurorii americani i-au acuzat de conspirație în vederea torturării unor adversari politici. Cei doi sunt judecați și într-un dosar privind facilitarea traficului de cocaină către Statele Unite. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru toate infracțiunile, riscă pedepse de cel puțin 50 de ani de închisoare, potrivit Reuters.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și Cilia Flores s-au prezentat joi în fața judecătorului federal Alvin Hellerstein, la tribunalul din Manhattan, pentru a răspunde noilor acuzații formulate de autoritățile americane.

Cei doi au pledat nevinovați, așa cum procedaseră anterior și în dosarul în care sunt acuzați că și-au folosit pozițiile pentru a facilita transportul cocainei către Statele Unite, potrivit Reuters.

Maduro a fost îndepărtat de la conducerea Venezuelei în urma operațiunii militare americane desfășurate la începutul lunii ianuarie 2026. Fostul lider și soția sa au fost capturați și transportați ulterior la New York.

Potrivit procurorilor din Manhattan, Nicolas Maduro ar fi dispus torturarea unor politicieni din opoziție și a unor militari suspectați că pregăteau acțiuni împotriva sa. Anchetatorii susțin că fostul președinte ar fi urmărit astfel să obțină informații și să își păstreze controlul asupra puterii.

Unul dintre episoadele prezentate în actul de acuzare datează din 2014. Procurorii afirmă că Maduro ar fi ordonat răpirea unor militari pentru a obține informații despre persoane suspectate de disidență. Conform acuzațiilor, fostul lider venezuelean ar fi cerut intensificarea presiunilor asupra celor care refuzau să coopereze, folosind expresia „îi stoarcă mai tare”.

Cilia Flores ar fi susținut planul și ar fi respins o variantă alternativă de obținere a informațiilor prin infiltrarea unor persoane în structurile militare. Procurorii nu susțin că Maduro și soția sa ar fi executat personal actele de tortură, ci că ar fi fost implicați în organizarea acestora.

Dacă vor fi condamnați pentru toate capetele de acuzare, Nicolas Maduro și Cilia Flores riscă fiecare o pedeapsă minimă obligatorie de 50 de ani de închisoare.

Procesul, programat inițial pentru 1 iunie 2027, a fost amânat pentru 14 iunie 2027, în urma introducerii noilor acuzații.

Cei doi se află în detenție la Centrul Metropolitan din Brooklyn, unde au fost încarcerați după capturarea lor de către forțele americane, pe 3 ianuarie.

În cei 13 ani în care Nicolas Maduro a condus Venezuela, relațiile sale cu Statele Unite au fost marcate de conflicte diplomatice și economice. Administrațiile americane succesive au impus sancțiuni împotriva autorităților de la Caracas, invocând încălcări ale drepturilor omului, corupție și nereguli electorale.

Maduro a susținut în repetate rânduri că Washingtonul urmărea înlăturarea sa pentru a obține un control mai mare asupra resurselor naturale ale Venezuelei. După operațiunea militară din ianuarie, fosta vicepreședintă Delcy Rodriguez a preluat conducerea țării și a intensificat cooperarea cu Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a prezentat capturarea lui Maduro și reluarea relațiilor cu autoritățile de la Caracas drept realizări ale politicii sale externe, înaintea alegerilor pentru Congresul SUA din 3 noiembrie 2026. În cadrul acestui scrutin, republicanii încearcă să își păstreze majoritatea în ambele camere ale Congresului.