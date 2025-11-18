International

Macron, nemulțumit de buget. Ce compromisuri face guvernul Lecornu

Macron, nemulțumit de buget. Ce compromisuri face guvernul LecornuEmmanuel Macron / sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat recent că nu este mulțumit de unele dintre amendamentele bugetare adoptate în Parlament, dar a apărat decizia guvernului de a face concesii în numele compromisului.

Declarațiile sale au venit într-un videoclip publicat luni seara, pe marginea unui eveniment dedicat promovării noilor investiții private franceze.

„Sunt eu satisfăcut de ceea ce se votează în Parlament în fiecare zi? Nu. Dar cred că stabilitatea politică este necesară și că căutarea compromisului este indispensabilă”, a spus Macron în materialul video.

Adoptarea bugetului, sarcina premierului

Macron nu are un rol direct în adoptarea bugetului – aceasta este responsabilitatea prim-ministrului, Sébastien Lecornu, care conduce eforturile legislative în Parlament.

Deși procesul legislativ este departe de sfârșit, opoziția parlamentară a reușit să adopte mai multe amendamente respinse anterior de guvern, inclusiv majorări substanțiale ale taxelor pentru companii.

Nu toate aceste amendamente vor ajunge neapărat în versiunea finală a bugetului, însă guvernul lui Lecornu are un control mai redus decât precedentele executive, întrucât prim-ministrul a refuzat să folosească „ușa din spate” constituțională pentru a trece bugetul fără vot.

Abordarea de compromis a lui Lecornu

Lecornu a declarat în repetate rânduri că dorește un proces politic deschis și plural: va permite parlamentarilor să dezbată și să voteze propunerile rezultate din activitatea legislativă, fără să recurgă la artiul 49.3 al Constituției, care permite adoptarea legilor fără vot.

Sebastien Lecornu

Sebastien Lecornu / sursa foto: Ministere de Armees

Prim-ministrul a mai avertizat asupra unui „spectacol ridicol” al blocajelor politice, îndemnând partidele să coopereze pentru a asigura aprobarea bugetului înainte de termenul-limită.

Concesii fiscale și politice ale guvernului Lecornu

Într-un gest semnificativ, Lecornu a propus suspendarea reformei controversate a pensiilor inițiate de Macron — aceea care prevedea creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Suspendarea este planificată până după alegerile prezidențiale din 2027.

Potrivit estimărilor guvernamentale, această măsură va costa 400 de milioane de euro în 2026 și 1,8 miliarde de euro în 2027, iar impactul financiar urmează să fie compensat prin măsuri de economii.

Reacția mediului de afaceri din Franța

Analiști și lideri de companii au criticat noile măsuri fiscale propuse, spunând că taxa suplimentară pentru marile corporații reprezintă o întoarcere în politicile mai puțin favorabile business-ului, pe care Macron le promisese inversase.

Particular, s-a menționat reintroducerea unei taxe speciale („windfall tax”) pentru companiile cu venituri foarte mari în Franța, în scopul obținerii de sprijin parlamentar de la stânga.

Strategia guvernului Lecornu

Guvernul lui Lecornu se află într-o poziție delicată, având un Parlament profund fragmentat, fără o majoritate clară.

Guvern Franța

Guvern Franța / sursa foto: dreamstime.com

Prin refuzul de a folosi articolul 49.3 și prin concesiile fiscale (inclusiv asupra pensiilor), Lecornu mizează pe dialog și pe sprijinul parlamentar, în locul forțării adoptării bugetului.

Compromisuri imperfecte, dar necesare

Macron, la rândul său, pare să considere că aceste compromi­suri, deși imperfecte, sunt necesare pentru a asigura stabilitatea politică.

El însuși a afirmat că nu este mulțumit de toate amendamentele, dar a subliniat importanța coexistenței între diferitele forțe politice într-un context dificil.

Rămâne de văzut dacă negocierile vor continua să avanseze și dacă varianta finală a bugetului va reflecta o balanță între cerințele opoziției și limitările guvernului minoritar.

În acest context, compromisurile negociate de Macron și Lecornu pot influența nu doar fiscalitatea pe termen scurt, ci și echilibrul politic pe termen mediu.

