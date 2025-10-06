International

Macron i-a cerut premierului demisionar să formeze, în două zile, un alt Guvern

Macron i-a cerut premierului demisionar să formeze, în două zile, un alt GuvernEmmanuel Macron. Sursă foto: Captură video Youtube
Palatul Élysée a anunțat luni seara că președintele Emmanuel Macron îi încredințează premierului demisionar Sébastien Lecornu misiunea de a purta „până miercuri seara ultimele negocieri” pentru o „platformă de acțiune”, oferindu-i astfel doar două zile pentru a obține ceea ce nu a reușit în trei săptămâni.

„Am acceptat, la cererea președintelui Republicii, să port ultimele discuții cu forțele politice pentru stabilitatea țării. Îi voi spune șefului statului miercuri seara dacă acest lucru este posibil sau nu, pentru ca să poată trage toate concluziile care se impun”, a transmis Lecornu pe platforma X, sugerând că președintele Emmanuel Macron poate dizolva din nou Adunarea Națională în cazul unui eșec.

Reacții dure din partea opoziției

Sebastien Lecornu

Sebastien Lecornu / sursa foto: Ministere de Armees

Această situație fără precedent în plan instituțional a stârnit reacții vehemente din partea opoziției.

„Macroniștii au găsit un negociator, un premier demisionar, pentru a-i negocia demisia”, a ironizat Eric Ciotti, președintele UDR și deputat din Alpes-Maritimes, care a cerut cenzurarea automată a oricăror viitoare guverne Macron.

Deputatul ecologist Benjamin Lucas a comentat: „Această farsă grosolană este patetică. Acești oameni nu sunt doar mediocri, sunt periculoși.”

Mathilde Panot, președinta grupului parlamentar LFI, a denunțat pe X decizia lui Macron: „Lecornu a fost cenzurat în Guvernul Barnier/Bayrou. El a fost însă numit premier. Și a demisionat. Însă Macron îl însărcinează pe același Lecornu să continue această politică care nu mai are nicio legitimitate. Sfârșitul regimului macronist este interminabil. Să plece toți!”

Obstacole pentru formarea unui nou Guvern

Pe hârtie, scrie The Huffington Post, există o posibilitate ca Lecornu să formeze un Guvern care să nu deranjeze Partidul Les Républicains (LR, dreapta), mai ales după ce Bruno Le Maire, implicat în tensiunile recente, a renunțat la portofoliul Apărării.

Însă realitatea politică rămâne complicată: nici partidul Socialist (PS, centru-stânga), nici Partidul Rassemblement National (RN, extremă dreapta) nu par dispuse să susțină un nou Guvern, având în vedere criza prelungită de la dizolvarea Adunării Naționale de către Macron în iunie 2024.

Atât stânga, care revendică postul de premier, cât și extrema dreaptă, pregătită să intre în campanie, cel mai probabil nu vor acorda sprijinul necesar formării unui Executiv stabil.

