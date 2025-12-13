Ludovic Orban susține că nu a intrat în conflict cu Nicușor Dan și explică plecarea de la Cotroceni

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban susține că despărțirea de Administrația Prezidențială nu a fost rezultatul unui conflict cu președintele Nicușor Dan și nici al unor divergențe deschise. Orban afirmă că decizia privind încetarea colaborării a aparținut exclusiv șefului statului și că nu i-au fost aduse reproșuri legate de activitatea sa.

Invitat în emisiunea „Insider Politic”, difuzată de Prima TV, Orban a fost întrebat direct dacă a existat un conflict cu președintele României.

Ludovic Orban a respins categoric ideea unui conflict cu Nicușor Dan. El a precizat că, pe durata mandatului său de consilier prezidențial, nu a primit nicio observație sau critică privind pozițiile publice sau activitatea desfășurată la Cotroceni.

„N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a declarat Orban în cadrul emisiunii.

Fostul consilier a evitat însă să ofere detalii despre discuția purtată „între patru ochi” cu președintele, subliniind că nu obișnuiește să facă publice astfel de conversații.

Orban a explicat că a existat totuși o singură observație formulată de Nicușor Dan, referitoare la folosirea imaginii președintelui în campania electorală a USR pentru Primăria Capitalei. Potrivit lui Orban, șeful statului i-ar fi reproșat modul în care USR a utilizat imaginea prezidențială în susținerea candidatului Cătălin Drulă.

„Cu singura excepţie, observaţia pe care mi-a făcut-o legată de utilizarea abuzivă a imaginii preşedintelui de către USR în campanie pentru primărie”, a spus Orban.

El a precizat că i-a transmis președintelui că, dimpotrivă, a încercat să îi apere imaginea, considerând că aceasta nu ar trebui folosită de niciun partid politic.

„Pentru că aşa consider că preşedintele trebuie să fie echilibrat. Nu poate să-i folosească un partid în imaginea. Dovadă că l-a folosit în imagine şi nu i-a fost folosit la nimic”, a adăugat fostul consilier.

Întrebat de ce a fost eliberat din funcție dacă nu i se poate reproșa nimic, Ludovic Orban a răspuns că decizia a fost una unilaterală, aparținând președintelui Nicușor Dan, fără a o contesta.

„Pentru că aşa a hotărât preşedintele. Nu-i contest dreptul. Pe de altă parte, îmi pun totuşi întrebarea de ce m-ai mai invitat să fac parte din echipa ta”, a declarat Orban.

Acesta a mai spus că, în ciuda duratei scurte a colaborării, experiența de la Cotroceni i-a plăcut.

Fostul consilier prezidențial a profitat de ocazie pentru a-și exprima viziunea despre modul în care ar trebui să funcționeze Administrația Prezidențială. El a susținut că instituția ar trebui să fie mai deschisă și mai apropiată de cetățeni, nu excesiv de birocratică sau izolată.

Orban a criticat nivelul ridicat de securizare, menționând prezența constantă a SPP și a sistemelor de supraveghere, și a pledat pentru o relație mai directă între cei aleși și societate.

„Sunt un democrat convins şi un om care întotdeauna am crezut că între cei aleşi şi cetăţeni trebuie să existe o relaţie cât se poate de dialog, de comunicare, de cooperare”, a afirmat el.

Administrația Prezidențială a anunțat pe 18 octombrie încetarea colaborării dintre președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban, precizând că decizia a fost luată în termeni amiabili.

Potrivit informațiilor apărute ulterior în spațiul public, nemulțumirea președintelui ar fi fost legată de declarațiile lui Orban privind poziția PSD în cadrul coaliției de guvernare.