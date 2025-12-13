Ludovic Orban susține că nu a intrat în conflict cu Nicușor Dan și explică plecarea de la Cotroceni
- Cristi Buș
- 13 decembrie 2025, 12:36
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban susține că despărțirea de Administrația Prezidențială nu a fost rezultatul unui conflict cu președintele Nicușor Dan și nici al unor divergențe deschise. Orban afirmă că decizia privind încetarea colaborării a aparținut exclusiv șefului statului și că nu i-au fost aduse reproșuri legate de activitatea sa.
Invitat în emisiunea „Insider Politic”, difuzată de Prima TV, Orban a fost întrebat direct dacă a existat un conflict cu președintele României.
„Nu am avut nicio discuție în contradictoriu”
Ludovic Orban a respins categoric ideea unui conflict cu Nicușor Dan. El a precizat că, pe durata mandatului său de consilier prezidențial, nu a primit nicio observație sau critică privind pozițiile publice sau activitatea desfășurată la Cotroceni.
„N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a declarat Orban în cadrul emisiunii.
Fostul consilier a evitat însă să ofere detalii despre discuția purtată „între patru ochi” cu președintele, subliniind că nu obișnuiește să facă publice astfel de conversații.
Singura observație, legată de campania USR
Orban a explicat că a existat totuși o singură observație formulată de Nicușor Dan, referitoare la folosirea imaginii președintelui în campania electorală a USR pentru Primăria Capitalei. Potrivit lui Orban, șeful statului i-ar fi reproșat modul în care USR a utilizat imaginea prezidențială în susținerea candidatului Cătălin Drulă.
„Cu singura excepţie, observaţia pe care mi-a făcut-o legată de utilizarea abuzivă a imaginii preşedintelui de către USR în campanie pentru primărie”, a spus Orban.
El a precizat că i-a transmis președintelui că, dimpotrivă, a încercat să îi apere imaginea, considerând că aceasta nu ar trebui folosită de niciun partid politic.
„Pentru că aşa consider că preşedintele trebuie să fie echilibrat. Nu poate să-i folosească un partid în imaginea. Dovadă că l-a folosit în imagine şi nu i-a fost folosit la nimic”, a adăugat fostul consilier.
De ce a plecat de la Cotroceni
Întrebat de ce a fost eliberat din funcție dacă nu i se poate reproșa nimic, Ludovic Orban a răspuns că decizia a fost una unilaterală, aparținând președintelui Nicușor Dan, fără a o contesta.
„Pentru că aşa a hotărât preşedintele. Nu-i contest dreptul. Pe de altă parte, îmi pun totuşi întrebarea de ce m-ai mai invitat să fac parte din echipa ta”, a declarat Orban.
Acesta a mai spus că, în ciuda duratei scurte a colaborării, experiența de la Cotroceni i-a plăcut.
Viziunea lui Orban despre instituția prezidențială
Fostul consilier prezidențial a profitat de ocazie pentru a-și exprima viziunea despre modul în care ar trebui să funcționeze Administrația Prezidențială. El a susținut că instituția ar trebui să fie mai deschisă și mai apropiată de cetățeni, nu excesiv de birocratică sau izolată.
Orban a criticat nivelul ridicat de securizare, menționând prezența constantă a SPP și a sistemelor de supraveghere, și a pledat pentru o relație mai directă între cei aleși și societate.
„Sunt un democrat convins şi un om care întotdeauna am crezut că între cei aleşi şi cetăţeni trebuie să existe o relaţie cât se poate de dialog, de comunicare, de cooperare”, a afirmat el.
Încheierea colaborării, anunțată oficial ca fiind amiabilă
Administrația Prezidențială a anunțat pe 18 octombrie încetarea colaborării dintre președintele Nicușor Dan și consilierul prezidențial Ludovic Orban, precizând că decizia a fost luată în termeni amiabili.
Potrivit informațiilor apărute ulterior în spațiul public, nemulțumirea președintelui ar fi fost legată de declarațiile lui Orban privind poziția PSD în cadrul coaliției de guvernare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.